تشكيل منتخب مصر الثاني - مروان حمدي يقود الهجوم أمام تونس.. وأفشة أساسي

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني تشكيل الفريق لمواجهة نظيره التونسي.

ويلعب منتخب مصر الثاني أمام تونس بعد قليل في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس العرب.

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراته الودية الأاولى تحت قيادة حلمي طولان.

طولان يعتمد على ثلاثي وسط ملعب مكون من محمد النني ومحمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - أحمد سامي - محمود رزق - كريم حافظ.

الوسط: عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "أفشة" - أكرم توفيق

الهجوم: مروان حمدي.

بدلاء منتخب مصر الثاني أمام تونس:

محمود جاد - مصطفى العش - أحمد هاني - علي الفيل - مصطفى سعد - يحيى زكريا - غنام محمد - حسام حسن - ميدو جابر - حسين الشحات - أحمد عاطف "قطة" - محمود عبد الحفيظ "زلاكة".

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين ضد تونس خلال معسكر شهر سبتمبر الجاري.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.