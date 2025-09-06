أهلي جدة يفتح ملف تجديد ديميرال

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 18:35

كتب : FilGoal

ميريح ديميرال - النمسا – تركيا – يورو 2024

فتح نادي أهلي جدة السعودي ملف تجديد عقد المدافع التركي ميريح ديميرال.

وينتهي عقد ديميرال مع أهلي جدة بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن أهلي جدة فتح باب المفاوضات مع ديميرال لتجديد عقده وسط ترحيب من المدافع التركي.

وأشارت التقارير إلى أن أهلي جدة يرغب في الحفاظ على استقرار الفريق والحفاظ على ثنائية ديميرال ورورجر إيبانيز في خط دفاعه.

ويلعب ديميرال في صفوف أهلي جدة منذ صيف 2023 قادما من أتالانتا مقابل 17 مليون يورو.

ونجح ديميرال خلال الموسمين الماضيين في التتويج مع أهلي جدة بلقبي دوري أبطال ىسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

ويملك المدافع التركي مسيرة طولية في الملاعب الأوروبية.

وبدأ ديميرال مسيرته في اكاديمية فنربخشة قبل الانتقال إلى سبورتنج لشبونة.

وخاض ديميرال 3 تجارب بالدوري الإيطالي مع ساسولو ثم يوفنتوس ثم أتالانتا قبل انتقاله للدوري السعودي.

