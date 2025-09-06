آس تكشف الموعد المحتمل لعودة بالدي مع برشلونة

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن الموعد المحتمل لعودة أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة من الإصابة.

أليخاندرو بالدي النادي : برشلونة برشلونة

وتعرض بالدي للإصابة في العضلة الضامة خلال تدريبات الفريق بفترة التوقف الدولي.

وأوضحت الصحيفة أن من المرجح عودة بالدي في مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دور الدوري من البطولة يوم 1 أكتوبر المقبل.

وشارك بالدي في أول 3 مباريات بالموسم بقميص برشلونة بشكل أساسي.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

وكان برشلونة قد تعادل في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي مع رايو فايكانو بهدف لكل فريق.