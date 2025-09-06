منتخب مصر يسافر إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن الفريق سيسافر إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة.

وتستغرق رحلة الطائرة من القاهرة إلى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو 6 ساعات طيران.

ويتدرب منتخب مصر غدا الأحد صباحا، قبل السفر في الرابعة عصرا إلى بوركينا.

بينما يكتفي منتخب مصر بتدريبات استشفائية اليوم السبت.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في السابعة مساء.

وإن فاز الفريق المصري سيضمن التأهل لكأس العالم مباشرة قبل آخر جولتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.