تقرير: إصابة دوي في ربلة الساق.. ومدة غيابه المحتملة

تعرض ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان لإصابة رفقة منتخب فرنسا ولم يكمل مباراة أوكرانيا.

وفاز منتخب فرنسا على منافسه أوكرانيا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة لو باريزيان فإن غياب دوي المحتمل بسبب الإصابة يتراوح بين 3-4 أسابيع.

ووفقا للصحيفة فإن إمكانية مشاركته ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا في محل شك.

وزعمت إذاعة مونت كارلو أن دوي سيغيب بالفعل أمام لانس وأتالانتا.

وكان دوي قد لعب بدلا من عثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة ولذلك تم استبداله بين الشوطين.

ولم يسلم دوي من الإصابة واستبدل في الدقيقة 81 بدلا من هوجو إيكيتيكي.

وسيلعب منتخب فرنسا في مباراته الثانية بفترة التوقف الدولي ضد أيسلندا يوم الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر.

ويتأهل صاحب المركز الأول بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز الثاني في ملحق مؤهل لنهائيات البطولة.

