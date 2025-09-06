خالد صبحي: هدفنا التأهل إلى كأس العالم في مباراة بوركينا

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 18:04

كتب : FilGoal

خالد صبحي - مدافع منتخب مصر

عبر خالد صبحي مدافع منتخب مصر عن سعادته بالفوز على إثيوبيا، مؤكدا على ضرورة الفوز في المباراة المقبلة على بوركينا فاسو لحسم التأهل لكأس العالم.

خالد صبحي

النادي : المصري

مصر

وقال خالد صبحي عبر قناة أون سبورت: "كان من المهم الفوز على إثيوبيا لحصد النقاط الثلاثة، والآن سنركز في مباراة بوركينا المقبلة".

وأضاف لاعب المصري "هدفنا التأهل من بوركينا فاسو إلى كأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية".

أخبار متعلقة:
أحمد الشيخ: الفارق بين لاعبي الدوري المصري متقارب عمر الغنيمي لـ في الجول: انتخابات سموحة نهاية العام في حالة وضع اللائحة الداخلية

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في السابعة مساء.

وإن فاز الفريق المصري سيضمن التأهل لكأس العالم مباشرة قبل آخر جولتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.

خالد صبحي منتخب مصر
نرشح لكم
الأولى تحت قيادة طولان.. منتخب مصر الثاني يفوز على تونس بصاروخية أفشة إبراهيم حسن: منتخب مصر يطلب ضم هيثم حسن.. واللاعب يرحب الهدف الدولي الأول منذ كأس العرب.. أفشة يسجل لمنتخب مصر في تونس انتهت مباراة ودية - مصر (1)-(0) تونس.. انطلاقة جيدة ثلاثي مصاب.. في الجول يكشف أسباب غيابات منتخب مصر الثاني أمام تونس تشكيل منتخب تونس الثاني - الجبري يقود الهجوم أمام مصر.. والشعلالي أساسي تشكيل منتخب مصر الثاني - مروان حمدي يقود الهجوم أمام تونس.. وأفشة أساسي منتخب مصر يسافر إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة
أخر الأخبار
لاوتارو: لم أقصد تصريحاتي ضد تشالهان أوجلو 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأولى تحت قيادة طولان.. منتخب مصر الثاني يفوز على تونس بصاروخية أفشة 30 دقيقة | الكرة المصرية
العلامة الكاملة.. إنجلترا تهزم أندورا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاستقلال الإيراني يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق 47 دقيقة | آسيا
مران الزمالك - فيريرا يستمر في تصحيح أخطاء اللاعبين 51 دقيقة | الكرة المصرية
بذكريات الهتاف لغريمه.. رونالدو يتخطى ميسي في فوز البرتغال على أرمينيا ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - إيهاب أمين: أتمنى الاستمرار في الأهلي حتى نهاية مسيرتي ساعة | كرة سلة
إبراهيم حسن: منتخب مصر يطلب ضم هيثم حسن.. واللاعب يرحب ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512884/خالد-صبحي-هدفنا-التأهل-إلى-كأس-العالم-في-مباراة-بوركينا