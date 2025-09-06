خالد صبحي: هدفنا التأهل إلى كأس العالم في مباراة بوركينا

عبر خالد صبحي مدافع منتخب مصر عن سعادته بالفوز على إثيوبيا، مؤكدا على ضرورة الفوز في المباراة المقبلة على بوركينا فاسو لحسم التأهل لكأس العالم.

وقال خالد صبحي عبر قناة أون سبورت: "كان من المهم الفوز على إثيوبيا لحصد النقاط الثلاثة، والآن سنركز في مباراة بوركينا المقبلة".

وأضاف لاعب المصري "هدفنا التأهل من بوركينا فاسو إلى كأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية".

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في السابعة مساء.

وإن فاز الفريق المصري سيضمن التأهل لكأس العالم مباشرة قبل آخر جولتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.