تقرير: إشبيلية ينافس إلتشي على ضم زياش

دخل نادي إشبيلية الإسباني في مفاوضات مع المغربي حكيم زياش لضمه في صفقة انتقال حر.

حكيم زياش

النادي : لاعب حر

إشبيلية

ويعتبر زياش لاعبا حرا بعد رحيله عن الدحيل القطري في يوليو الماضي.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن إشبيلية فتح باب المفاوضات مع زياش لضمه في صفقة انتقال حر.

وأوضحت التقارير ذاتها أن إشبيلية اشترط أن يوقع زياش عقدا لمدة موسم واحد مع وجود خيار التجديد لموسم إضافي في حال ظهوره بمستوى جيد.

وأشارت التقارير إلى أن إشبيلية يعمل على حسم صفقة زياش خلال الساعات الجارية.

صحيفة آس الإسبانية كشفت في وقت سابق أن زياش لا يزال موضع اهتمام من نادي إلتشي الإسباني أيضا.

وكانت هناك مفاوضات في فترة سابقة بين إلتشي وزياش لكنها توقفت بسبب طلبات اللاعب المالية.

ويدرس النادي حالة اللاعب البدنية بسبب غيابه لفترة عن الملاعب مع إمكانية فتح المفاوضات من جديد.

وكان ارتبط اسم زياش بنادي القادسية السعودي منذ فترة لكن لم يحسب اللاعب وجهته حتى الآن.

انضم زياش إلى جالاتا سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024.

غير أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

وشارك زياش هذا الموسم في 11 مباراة فقط، بينها 5 مباريات بالدوري التركي و3 بالدوري الأوروبي، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.

وانتقل زياش بعدها إلى الدحيل في يناير الماضي ورحل عقب مرور ستة أشهر.

ولعب زياش مع الدحيل في 13 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله.

حكيم زياش إشبيلية منتخب المغرب
