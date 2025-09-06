الحزم السعودي يتمم اتفاقه مع مدافع الوداد

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

بيرسي تاو مع عبد المنعم بو طويل -الأهلي ضد صنداونز

أتم نادي الحزم السعودي اتفاقه مع المدافع المغربي عبد المنعم بوطويل لضمه في صفقة انتقال حر.

ويمتد باب الانتقالات في الدوري السعودي حتى يوم 10 سبتمبر.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الحزم أتم اتفاقه مع بوطويل، وأن المدافع المغربي سيخضع للفحص الطبي مساء السبت.

وكان بوطويل قد رحل عن الوداد بعدما فسخ تعاقده مع النادي المغربي بالتراضي.

وسبق لبوطويل اللعب بقميص صنداونز بطل جنوب إفريقيا.

كما لعب للنادي القنيطري وشباب المحمدية والرجاء بالدوري المغربي.

وعلى المستوى الدولي لعب عبد المنعم بوطويل 6 مباريات دولية مع المنتخب المغربي.

يذكر أن نادي الحزم تعادل ضد ضمك 1-1 في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

الدوري السعودي عبد المنعم بوطويل
التعليقات
