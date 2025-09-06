ديلي ميل: طرابزون يتفق مع مانشستر يونايتد على استعارة أونانا

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 17:41

كتب : FilGoal

أندري أونانا

توصل نادي طرابزون سبور التركي إلى اتفاق مع نظيره مانشستر يونايتد على استعارة أندري أونانا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن طرابزون اتفق بشكل نهائي مع مانشستر يونايتد على استعارة الحارس الكاميروني لمدة موسم.

ولم يحسم أونانا قراره بعد سواء بالموافقة أو الرفض.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع الحارس البالغ من العمر 29 عاما في صيف 2023 مقابل 50 مليون يورو قادما من إنتر.

وينتهي تعاقد أونانا ع مانشستر يونايتد في 2028 مع إمكانية التمديد لمدة موسم إضافي.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع سيني لامينس حارس مرمى رويال أنتويرب البلجيكي.

ولعب الحارس 64 مباراة مع رويال أنتويرب.

واستمر الحارس في صفوف أنتويرب لعامين، حيث انتقل إليه في 2023 من كلوب بروج في صفقة انتقال حر.

الحارس البالغ 23 عاما يبلغ طوله 193 سم وخاض 52 مباراة في الدوري البلجيكي.

وبدأ ألتاي باندير في حراسة مرمى الشياطين الحمر وجلس توم هيتون على مقاعد البدلاء في الجولة الأولى.

وتأخر انطلاق الموسم للحارس الكاميروني بسبب تعرضه لإصابة عضلية، وأصبح الآن جاهزا لخوض المباريات.

