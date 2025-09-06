عمر الغنيمي لـ في الجول: انتخابات سموحة نهاية العام في حالة وضع اللائحة الداخلية

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 17:39

كتب : هاني العوضي

سموحة - بيان رسمي

كشف عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة عن الموعد الأقرب لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة.

وقال الغنيمي لـFilGoal.com: "انتخابات النادي ستكون مع نهاية العام الجاري في حالة الانتهاء بالفعل من وضع اللائحة الداخلية".

وأضاف "بعد الانتهاء من اللائحة الداخلية سيتم عرضها على الجمعية العمومية وبعد الموافقة عليها سيتم تحديد موعد الانتخابات".

ويتولى حاليا فرج عامر رئاسة نادي سموحة.

وفاز فرج عامر برئاسة سموحة في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2022.

وذلك خلفا لـ وليد عرفات رئيس النادي السابق.

