عمر الغنيمي لـ في الجول: انتخابات سموحة نهاية العام في حالة وضع اللائحة الداخلية
السبت، 06 سبتمبر 2025 - 17:39
كتب : هاني العوضي
كشف عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة عن الموعد الأقرب لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة.
وقال الغنيمي لـFilGoal.com: "انتخابات النادي ستكون مع نهاية العام الجاري في حالة الانتهاء بالفعل من وضع اللائحة الداخلية".
وأضاف "بعد الانتهاء من اللائحة الداخلية سيتم عرضها على الجمعية العمومية وبعد الموافقة عليها سيتم تحديد موعد الانتخابات".
ويتولى حاليا فرج عامر رئاسة نادي سموحة.
وفاز فرج عامر برئاسة سموحة في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2022.
وذلك خلفا لـ وليد عرفات رئيس النادي السابق.
نرشح لكم
مران الزمالك - فيريرا يستمر في تصحيح أخطاء اللاعبين أحمد الشيخ: الفارق بين لاعبي الدوري المصري متقارب مستشار الزمالك القانوني: لم يصل للنادي أي قرار بسحب أرض أكتوبر عادل دروجبا وإيتو وسليماني.. صلاح يتصدر ترتيب هدافي إفريقيا في تصفيات كأس العالم تاريخيا إبراهيم حسن: هذا سبب غياب إمام عاشور.. ومصر تأهلت لكأس العالم 3 مرات فقط في الجول يكشف تفاصيل إصابة بارون أوشينج في تدريبات الزمالك مران الزمالك - فيريرا يصحح أخطاء دجلة ويرفع الحمل البدني تحضيرا لـ المصري الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد