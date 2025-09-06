أحمد الشيخ: الفارق بين لاعبي الدوري المصري متقارب

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 17:14

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - طلائع الجيش ضد الأولمبي

يرى أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود أن الفارق الفني بين لاعبي الدوري المصري متقارب.

أحمد الشيخ

النادي : حرس الحدود

حرس الحدود

وقال الشيخ عبر أون سبورت إف إم: "هناك فارق كبير في الإمكانيات المادية بين بعض فرق الدوري المصري، ولكن في الملعب الفارق الفني بين اللاعبين قليل جدا ولذلك كل المباريات صعبة ومتقاربة".

وأضاف "أتمنى تأهل منتخب مصر لكأس العالم وأن يكون حسام حسن هو أول مدرب ولاعب يشارك في المونديال مع مصر".

وأكمل "أي لاعب يتمنى الانضمام لمنتخب مصر، ولكن هذا الأمر ليس في يد أي لاعب وفي النهاية نجتهد يكون لنا فرصة في الانضمام للمنتخب ونتمنى له التوفيق".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر يضم في الوقت الحالي إثنين من أفضل لاعبي العالم وهما محمد صلاح وعمر مرموش، وقادر مع هذا الثنائي على الوصول بعيدا".

أحمد الشيخ منتخب مصر حرس الحدود الدوري المصري
