كرة سلة – أسرار ماجد تنضم إلى كوسيدار الجزائري للمشاركة في البطولة العربية للسيدات

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 17:02

كتب : FilGoal

أسرار ماجد لاعبة منتخب مصر لكرة السلة للسيدات

وافق نادي سبورتنج السكندري على انتقال لاعبة كرة السلة للسيدات بالفريق أسرار ماجد، إلى صفوف كوسيدار الجزائري على سبيل الإعارة.

وانضمت أسرار ماجد لاعبة منتخب مصر لكرة السلة للسيدات إلى الفريق الجزائري، من أجل المشاركة معه في البطولة العربية للسيدات.

وتعد أسرار ماجد من أبرز لاعبات كرة السلة في السنوات الماضية سواء مع سبورتنج أو منتخب مصر للسيدات.

كما شاركت مؤخرا مع منتخب مصر للسيدات في بطولة إفريقيا للمنتخبات "أفروباسكت".

وتقام البطولة العربية للسيدات لكرة السلة رقم 26 في السعودية في الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر عام 2025 الجاري.

وحتى الآن تأكد مشاركة 7 فرق في البطولة وهي العلا السعودي، وشباب الفحيص الأردني، والفتاة الكويتي، والقرين الكويتي، والشارقة الإماراتي، وكوسيدار الجزائري، والحالة البحريني.

كرة سلة أسرار ماجد البطولة العربية لكرة السلة للسيدات
