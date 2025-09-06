مستشار الزمالك القانوني: لم يصل للنادي أي قرار بسحب أرض أكتوبر

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

أوضح مكتب كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك حقيقة تلقي النادي خطابا من وزارة الإسكان قبل أيام قليلة يفيد بسحب أرض أكتوبر.

وأصدر مكتب كمال شعيب بيانا أوضح خلاله الآتي:

1- لم يصل للنادي أي قرار بسحب الأرض سواء من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز مدينة حدائق أكتوبر .

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف تفاصيل إصابة بارون أوشينج في تدريبات الزمالك مران الزمالك - فيريرا يصحح أخطاء دجلة ويرفع الحمل البدني تحضيرا لـ المصري الزمالك يواجه النجوم وديا استعدادا للقاء المصري

2- كما سبق التأكيد -علي خلاف ماذكره البيان الأول للوزارة - الزمالك لم يخطر أو يتسلم أي إخطارات تفيد تأخره في تنفيذ المشروع أو إنتهاء مدة تنفيذ المشروع أو شروع الجهاز في إتخاذ إجراءات سحب الأرض .

3- الزمالك هو من سعي بحثا عن حقيقة ومصير الخطاب الوارد ذكره في بيان الوزارة، وحصلنا علي شهادة رسمية من الهيئة القومية للبريد المصرى تفيد أن الزمالك لم يخطر أو يتسلم هذا الخطاب حتي تاريخ 1 / 9 / 2025 .

4- الخطاب الذي تسلمه الزمالك رسميا بتاريخ 2 /9 /2025 خطاب قديم محرر بتاريخ 4 / 6 / 2025 صادر من جهاز حدائق اكتوبر ، وليس له أي أثر قانوني لعدم تسليمه ووصوله للنادي إلا بعد فوات أكثر من ثلاث أشهر .

5- هذا الخطاب القديم لم يتضمن قرارا بسحب الأرض، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة، وتم الرد عليه قانونا بموجب خطاب رسمي صادر من النادي مرفق به المستندات الدالة علي صحة موقف نادي الزمالك.

الزمالك أرض نادي الزمالك في أكتوبر وزرة الإسكان
نرشح لكم
مران الزمالك - فيريرا يستمر في تصحيح أخطاء اللاعبين عمر الغنيمي لـ في الجول: انتخابات سموحة نهاية العام في حالة وضع اللائحة الداخلية أحمد الشيخ: الفارق بين لاعبي الدوري المصري متقارب عادل دروجبا وإيتو وسليماني.. صلاح يتصدر ترتيب هدافي إفريقيا في تصفيات كأس العالم تاريخيا إبراهيم حسن: هذا سبب غياب إمام عاشور.. ومصر تأهلت لكأس العالم 3 مرات فقط في الجول يكشف تفاصيل إصابة بارون أوشينج في تدريبات الزمالك مران الزمالك - فيريرا يصحح أخطاء دجلة ويرفع الحمل البدني تحضيرا لـ المصري الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد
أخر الأخبار
لاوتارو: لم أقصد تصريحاتي ضد تشالهان أوجلو 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأولى تحت قيادة طولان.. منتخب مصر الثاني يفوز على تونس بصاروخية أفشة 29 دقيقة | الكرة المصرية
العلامة الكاملة.. إنجلترا تهزم أندورا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاستقلال الإيراني يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق 47 دقيقة | آسيا
مران الزمالك - فيريرا يستمر في تصحيح أخطاء اللاعبين 51 دقيقة | الكرة المصرية
بذكريات الهتاف لغريمه.. رونالدو يتخطى ميسي في فوز البرتغال على أرمينيا ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - إيهاب أمين: أتمنى الاستمرار في الأهلي حتى نهاية مسيرتي ساعة | كرة سلة
إبراهيم حسن: منتخب مصر يطلب ضم هيثم حسن.. واللاعب يرحب ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512875/مستشار-الزمالك-القانوني-لم-يصل-للنادي-أي-قرار-بسحب-أرض-أكتوبر