مونت كارلو: ديمبيلي سيغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.. وموقفه من مواجهة برشلونة

كشفت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية عن تفاصيل إصابة عثمان ديمبيلي لاعب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان.

عثمان ديمبيلي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وفقا للإذاعة فإن ديمبيلي سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.

وتعرض ديمبيلي للإصابة خلال مواجهة أوكرانيا مساء أمس الجمعة في تصفيات كأس العالم.

ودخل ديمبيلي كبديل مع بداية الشوط الثاني قبل أن يستبدل من جديد قبل نهاية المباراة.

وأشارت الإذاعة إلى أن باريس سان جيرمان كان قد طلب استبعاد اللاعب من قائمة المباراة وهو ما لم ينفذه منتخب فرنسا.

وذلك سيغيب ديمبيلي عن مواجهة برشلونة المنتظرة في بداية الشهر المقبل بدوري أبطال أوروبا.

ديزيري دوي هو الأخر تعرض للإصابة خلال المباراة وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للفريق حسب التقرير.

وفاز منتخب فرنسا على أوكرانيا بهدفين دون رد في افتتاحية مشواره بالتصفيات.

واستبعد الثنائي من القائمة التي ستواجه أيسلندا بالجولة الثانية من التصفيات.