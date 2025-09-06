سبورت: برشلونة لن يجدد عقد ليفاندوفسكي.. والبديل من داخل النادي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن اقتراب روبرت ليفاندوفسكي من الرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق بداية من شهر يناير المقبل.

صاحب الـ 37 عاما يرى أن النادي أن معدله البدني أصبح في تناقص مستمر ولذلك سيكون من الصعب تجديد العقد عقب نهايته.

وأشارت آس إلى أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة يرى أن الأقرب هو عدم التعاقد مع مهاجم بديل في حال رحيل ليفاندوفسكي وإعطاء الفرصة لفيران توريس ليكون هو المهاجم الأساسي.

ويأتي ذلك في إطار الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها النادي وصعوبة تعاقده مع لاعبين جدد في كل فترة انتقالات.

ويدخل ليفاندوفسكي موسمه الرابع بقميص برشلونة بعد الانضمام إليه قادما من بايرن ميونيخ.

وشارك المهاجم البولندي مع برشلونة حتى الآن في 149 مباراة وتمكن من تسجيل 101 هدفا وصناعة 20 آخرين.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك ليفاندوفسكي في مباراتين كبديل بعد عودته من الإصابة ولم يسجل أو يصنع خلالهما حتى الآن.