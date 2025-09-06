لا جازيتا ديلو سبورت: عام بدون كرة.. ميلان يتفاوض مع أوريجي لفسخ تعاقده

بدأ إيلي تاري المدير الرياضي لـ ميلان مفاوضات تعاقد ديفوك أوريجي مهاجم الفريق.

ولا يزال البلجيكي ضمن قوائم ميلان ويمثل أزمة للفريق بسبب راتبه المرتفع في ظل غيابه عن المباريات، إذ لم يخض أي مباراة أو يدخل قائمة الفريق طيلة الموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن ميلان بدأ المفاوضات منذ بداية الصيف وفي انتظار الوصول لحل مناسب.

ويطلب البلجيكي الحصول على باقي المستحقات في الموسم الأخير والمقدرة بـ 5 ملايين يورو من أجل الرحيل، لكن ميلان يرفض في ظل علمه بأن اللاعب يخطط للحصول على راتبه بالكامل دون التدرب أو خوض أي مباراة.

ويدرك مسؤولو ميلان أن التعاقد مع المهاجم الدولي كان خطأً كبيرا في ظل راتبه وسلسلة إصاباته المتكررة.

وانضم أوريجي لميلان في موسم 2022-23 قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر.

وخاض مع الروسونيري في أول موسم 36 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

وأعير في الموسم التالي لنوتنجهام فورست وخاض 22 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

وفي الموسم الماضي غاب عن المباريات بعدما رفض الرحيل عن ميلان أو إنهاء تعاقده مع النادي بالتراضي.