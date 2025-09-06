لا جازيتا ديلو سبورت: عام بدون كرة.. ميلان يتفاوض مع أوريجي لفسخ تعاقده

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 16:16

كتب : FilGoal

ديفوك أوريجي - ميلان

بدأ إيلي تاري المدير الرياضي لـ ميلان مفاوضات تعاقد ديفوك أوريجي مهاجم الفريق.

ديفوك أوريجي

النادي : ميلان

ميلان

ولا يزال البلجيكي ضمن قوائم ميلان ويمثل أزمة للفريق بسبب راتبه المرتفع في ظل غيابه عن المباريات، إذ لم يخض أي مباراة أو يدخل قائمة الفريق طيلة الموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن ميلان بدأ المفاوضات منذ بداية الصيف وفي انتظار الوصول لحل مناسب.

أخبار متعلقة:
الهلال يفقد نقطتين ضد الفيحاء أمام نيمار.. والاتحاد يتصدر بهدف على طريقة أوريجي تقارير: جيرارد يحاول ضم أوريجي للاتفاق السعودي كالتشيو ميركاتو: ثلاثي تركي يتنافس لضم أوريجي كالتشيو ميركاتو: ميلان يفكر في بيع أوريجي

ويطلب البلجيكي الحصول على باقي المستحقات في الموسم الأخير والمقدرة بـ 5 ملايين يورو من أجل الرحيل، لكن ميلان يرفض في ظل علمه بأن اللاعب يخطط للحصول على راتبه بالكامل دون التدرب أو خوض أي مباراة.

ويدرك مسؤولو ميلان أن التعاقد مع المهاجم الدولي كان خطأً كبيرا في ظل راتبه وسلسلة إصاباته المتكررة.

وانضم أوريجي لميلان في موسم 2022-23 قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر.

وخاض مع الروسونيري في أول موسم 36 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

وأعير في الموسم التالي لنوتنجهام فورست وخاض 22 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

وفي الموسم الماضي غاب عن المباريات بعدما رفض الرحيل عن ميلان أو إنهاء تعاقده مع النادي بالتراضي.

ديفوك أوريجي ميلان
نرشح لكم
آس تكشف الموعد المحتمل لعودة بالدي مع برشلونة تقرير: إصابة دوي في ربلة الساق.. ومدة غيابه المحتملة للمرة الثالثة.. تياجو ألكانتارا وافق على الانضمام لجهاز فليك ديلي ميل: طرابزون يتفق مع مانشستر يونايتد على استعارة أونانا مدرب السويد: كان من الصعب إشراك إيزاك أمام سلوفينيا مونت كارلو: ديمبيلي سيغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.. وموقفه من مواجهة برشلونة جولر: أتفهم المقارنة بيني وبين يامال.. وإسبانيا ستستحوذ على الكرة ضدنا ليكيب: استبعاد ديزيري دوي من معسكر فرنسا بسبب الإصابة
أخر الأخبار
تشكيل منتخب مصر الثاني - مروان حمدي يقود الهجوم أمام تونس.. وأفشة أساسي 10 دقيقة | الكرة المصرية
أهلي جدة يفتح ملف تجديد ديميرال 17 دقيقة | سعودي في الجول
آس تكشف الموعد المحتمل لعودة بالدي مع برشلونة 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يسافر إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة 35 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: إصابة دوي في ربلة الساق.. ومدة غيابه المحتملة 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد صبحي: هدفنا التأهل إلى كأس العالم في مباراة بوركينا 48 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: إشبيلية ينافس إلتشي على ضم زياش 50 دقيقة | الوطن العربي
للمرة الثالثة.. تياجو ألكانتارا وافق على الانضمام لجهاز فليك 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512872/لا-جازيتا-ديلو-سبورت-عام-بدون-كرة-ميلان-يتفاوض-مع-أوريجي-لفسخ-تعاقده