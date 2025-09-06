برشلونة يسجل روني بردغجي ضمن قائمة الفريق الأول

أعلن نادي برشلونة تسجيل لاعبه روني بردغجي ضمن قائمته.

وكان برشلونة قد تعاقد مع بردغجي قادما من كوبنهاجن الدنماركي.

وكان برشلونة قد فشل خلال الفترة الماضية في تسجيل اللاعب ضمن قائمته بسبب تخطيه سقف الرواتب المحدد من قبل رابطة الدوري الإسباني وقانون اللعب النظيف الخاص بها.

ونجح برشلونة أخيرا في تسجيل اللاعب ضمن قائمته للفريق الأول وسيحصل على الرقم 28 مع الفريق.

وأوضح برشلونة أن الجناح السويدي ذو الأصول السورية وقع على عقد يربطه بالبلوجرانا حتى صيف 2029.

وأفاد برشلونة عبر موقعه: "توصل نادي برشلونة ونادي كوبنهاجن إلى اتفاق بشأن انتقال روني بردجي".

لم يعلن برشلونة قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أفادت أن النادي الكتالوني اتفق مع كوبنهاجن لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل مليوني يورو.

ومن المتوقع أن يحصل كوبنهاجن على نسبة من إعادة البيع المستقبلي حال باعه برشلونة.

من هو بردجي؟

بردجي سويدي من أصول سورية وولد في الكويت، لكنه لا يحمل الجنسية الكويتية.

ولم يمثل بردجي أي منتخب أول لمنتخب سواء السويد أو سوريا.

وخاض بردجي 9 مباريات مع منتخب السويد تحت 21 عاما وسجل هدفين.

وأيضا لعب لمنتخب السويد تحت 17 عاما 6 مباريات وسجل 5 أهداف.

وإجمالا تمكن بردجي من اللعب مع الفريق الأول لكوبنهاجن لـ84 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع هدفا واحدا.

ويلعب بردجي في نفس مركز لامين يامال الذي يعد من أفضل لاعبي العالم حاليا.