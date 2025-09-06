جولر: أتفهم المقارنة بيني وبين يامال.. وإسبانيا ستستحوذ على الكرة ضدنا

شدد أردا جولر لاعب منتخب تركيا على تفهمه للمقارنة بينه وبين لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا على الرغم من لعبهما في مركزين مختلفين.

أردا جولر النادي : ريال مدريد تركيا

ويستعد منتخب تركيا لمواجهة إسبانيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال جولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لامين يامال لاعب مهم وموهوب للغاية، سيحاول أن يصعب علينا الأمور غدا لكننا سنبذل قصارى جهدنا".

وواصل "ليس لدي الكثير لأقوله عن لامين نحن لا نلعب في نفس المراكز لكنني ما زلت أتفهم المقارنات وأتمنى له التوفيق".

وتابع "ستستحوذ إسبانيا على الكرة أكثر، لكننا سنقدم مباراة رائعة، بالطبع تحدثت مع كارباخال وزملائي في ريال مدريد وعندما أعود إلى مدريد أريد أن أكون في جانب الفريق الفائز".

وفاز منتخب إسبانيا في الجولة على بلغاريا، بينما انتصر منتخب تركيا على جورجيا.