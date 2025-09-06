عادل دروجبا وإيتو وسليماني.. صلاح يتصدر ترتيب هدافي إفريقيا في تصفيات كأس العالم تاريخيا

ارتقى محمد صلاح قائد منتخب مصر للصدارة الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وسجل صلاح هدفا من علامة الجزاء قاد منتخب مصر للفوز بنتيجة 2-0 على إثيوبيا والاقتراب أكثر من التأهل لكأس العالم 2026.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده لـ 18 هدفا ارتقى بها لصدارة هدافي القارة في التصفيات.

video:2

وتساوى الدولي المصري مع كل من

الجزائري إسلام سليماني – 18 هدفا في 37 مباراة

الإيفواري ديديه دروجبا – 18 هدفا في 47 مباراة

البوركينابي مومويني داجانو – 18 هدفا في 44 مباراة

الكاميروني صامويل إيتو – 18 هدفا في 44 مباراة

video:1

محمد صلاح يفتتح التسجيل للمنتخب المصري من ركلة جزاء ⚽



مصر 1 × 0 إثيوبيا#تصفيات_أفريقيا_لكأس_العالم 2026#مصر_إثيوبيا | #SSC pic.twitter.com/ksnWKNKZMN — SSC (@ssc_sports) September 5, 2025

ووصل صلاح للهدف رقم 18 في عدد مباريات أقل إذ سجلها في 33 مباراة.

ويحتاج صلاح لهدف وحيد للانفراد بصدارة هدافي القارة في تصفيات كأس العالم تاريخيا.

وكان صلاح قد انفرد بصدارة هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم متفوقا على رقم محمد أبو تريكة صاحب الـ 14 هدفا خلال مباراة جيبوتي في بداية التصفيات.

أمام عربيا فيتصدر الإماراتي علي مبخوت صدارة الهدافين برصيد 24 هدفا في 34 مباراة.

يذكر أن الجواتيمالي كارلوس رويز يتصدر ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم تاريخيا برصيد 39 هدفا ويليه كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي برصيد 36 هدفا لكل لاعب.

وسجل صلاح 59 هدفا بقميص منتخب مصر حتى الآن في المركز الثاني خلف حسام حسن صاحب الـ 68 هدفا.

ويستعد منتخب مصر للقاء بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم والفوز يساوي التأهل دون النظر لنتيجة آخر مباراتين.