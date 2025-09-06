عادل دروجبا وإيتو وسليماني.. صلاح يتصدر ترتيب هدافي إفريقيا في تصفيات كأس العالم تاريخيا

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

ارتقى محمد صلاح قائد منتخب مصر للصدارة الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وسجل صلاح هدفا من علامة الجزاء قاد منتخب مصر للفوز بنتيجة 2-0 على إثيوبيا والاقتراب أكثر من التأهل لكأس العالم 2026.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده لـ 18 هدفا ارتقى بها لصدارة هدافي القارة في التصفيات.

أخبار متعلقة:
تشكيل منتخب مصر الثاني المتوقع لمواجهة تونس - ثلاثي وسط.. والشحات ومروان حمدي بالهجوم مدرب إثيوبيا: تعرضنا لضغط شديد أمام مصر.. وهدفنا اكتساب الخبرات سيناريوهات موقعة واجادوجو.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة

وتساوى الدولي المصري مع كل من

الجزائري إسلام سليماني – 18 هدفا في 37 مباراة

الإيفواري ديديه دروجبا – 18 هدفا في 47 مباراة

البوركينابي مومويني داجانو – 18 هدفا في 44 مباراة

الكاميروني صامويل إيتو – 18 هدفا في 44 مباراة

ووصل صلاح للهدف رقم 18 في عدد مباريات أقل إذ سجلها في 33 مباراة.

ويحتاج صلاح لهدف وحيد للانفراد بصدارة هدافي القارة في تصفيات كأس العالم تاريخيا.

وكان صلاح قد انفرد بصدارة هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم متفوقا على رقم محمد أبو تريكة صاحب الـ 14 هدفا خلال مباراة جيبوتي في بداية التصفيات.

أمام عربيا فيتصدر الإماراتي علي مبخوت صدارة الهدافين برصيد 24 هدفا في 34 مباراة.

يذكر أن الجواتيمالي كارلوس رويز يتصدر ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم تاريخيا برصيد 39 هدفا ويليه كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي برصيد 36 هدفا لكل لاعب.

وسجل صلاح 59 هدفا بقميص منتخب مصر حتى الآن في المركز الثاني خلف حسام حسن صاحب الـ 68 هدفا.

ويستعد منتخب مصر للقاء بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم والفوز يساوي التأهل دون النظر لنتيجة آخر مباراتين.

محمد صلاح منتخب مصر تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
خبر في الجول - بارون أوشينج يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة مران الزمالك - فيريرا يستمر في تصحيح أخطاء اللاعبين عمر الغنيمي لـ في الجول: انتخابات سموحة نهاية العام في حالة وضع اللائحة الداخلية أحمد الشيخ: الفارق بين لاعبي الدوري المصري متقارب مستشار الزمالك القانوني: لم يصل للنادي أي قرار بسحب أرض أكتوبر إبراهيم حسن: هذا سبب غياب إمام عاشور.. ومصر تأهلت لكأس العالم 3 مرات فقط في الجول يكشف تفاصيل إصابة بارون أوشينج في تدريبات الزمالك مران الزمالك - فيريرا يصحح أخطاء دجلة ويرفع الحمل البدني تحضيرا لـ المصري
أخر الأخبار
خبر في الجول - بارون أوشينج يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة 9 دقيقة | الكرة المصرية
لاوتارو: لم أقصد تصريحاتي ضد تشالهان أوجلو 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأولى تحت قيادة طولان.. منتخب مصر الثاني يفوز على تونس بصاروخية أفشة 57 دقيقة | الكرة المصرية
العلامة الكاملة.. إنجلترا تهزم أندورا ساعة | الكرة الأوروبية
الاستقلال الإيراني يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق ساعة | آسيا
مران الزمالك - فيريرا يستمر في تصحيح أخطاء اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
بذكريات الهتاف لغريمه.. رونالدو يتخطى ميسي في فوز البرتغال على أرمينيا ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - إيهاب أمين: أتمنى الاستمرار في الأهلي حتى نهاية مسيرتي ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512868/عادل-دروجبا-وإيتو-وسليماني-صلاح-يتصدر-ترتيب-هدافي-إفريقيا-في-تصفيات-كأس-العالم-تاريخيا