ماستانتونو: ميسي أراد قتلي بسبب تلك الفرصة

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 14:09

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو - ليونيل ميسي - الأرجنتين

أوضح فرانكو ماستانتونو لاعب منتخب الأرجنتين أن ليونيل ميسي أراد قتله بسبب فرصة أهدرها خلال لقاء فنزويلا.

لاعب ريال مدريد خاض أول مباراة أساسية له بقميص الأرجنتين في الفوز على فنزويلا بنتيجة 3-0.

وسجل ميسي ثنائية في اللقاء الذي بات الرسمي الأخير له في الأرجنتين وعلى ملعب مونيمونتال.

أخبار متعلقة:
رسالة من ميسي لجمهور الأرجنتين سكالوني: ميسي لن يلعب ضد الإكوادور.. وعلينا أن نستعد عندما تنتهي الانتصارات ميسي: لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم أخرى ولكن لا يزال هناك بقية.. ميسي يودع جماهير الأرجنتين بثنائية في الفوز على فنزويلا

وفضل اللاعب الشاب التسديد عن التمرير لميسي في أحد الفرص ما تسبب في غضب ميسي منه.

وقال لاعب ريال مدريد الجديد لقناة TYC الأرجنتينية: "التسديد بدلا من التمرير لميسي؟ ميسي أراد قتلي، لكنه تفهم الأمر واعتذرت له على اللعبة".

وأتم "من الرائع اللعب معه، كان ذلك حلم حياتي، شاهدت ميسي طيلة مسيرتي، وأنا أفعل ذلك في ملعب ريفر بليت فإنه أمر لا يُصدق".

وتعد تلك المباراة الرسمية الأخيرة لميسي في الأرجنتين إذا سيخوض بعد ذلك مع المنتخب مباريات ودية حتى كأس العالم 2026.

وأًصبح ميسي خلال تلك المباراة أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم متساويا مع الإكوادوري إيفان هورتادو برصيد 72 مباراة.

ويستعد منتخب الأرجنتين لأن يحل ضيفا على الإكوادور في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكلاهما بالفعل حجز بطاقة تأهله.

فرانكو ماستانتونو ليونيل ميسي الأرجنتين
نرشح لكم
إيقاف سواريز وبوسكيتس بسبب أحداث نهائي كأس الدوريات أنشيلوتي يستدعي أندرياس بيريرا لـ منتخب البرازيل قبل لقاء بوليفيا رسالة من ميسي لجمهور الأرجنتين أوتامندي: مباراة فنزويلا كانت الرسمية الأخيرة لي في الأرجنتين سواريز يعتذر عن حادث البصق على مسؤول سياتل ساوندرز سكالوني: ميسي لن يلعب ضد الإكوادور.. وعلينا أن نستعد عندما تنتهي الانتصارات تصفيات كأس العالم - الثلاثيات مستمرة.. البرازيل تنتصر على تشيلي 3 دفعة واحدة.. كولومبيا وأوروجواي وباراجواي إلى كأس العالم 2026
أخر الأخبار
تعدت 90 مليون.. كيف استغل برشلونة مستبعديه في الميركاتو الصيفي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل منتخب مصر الثاني - مروان حمدي يقود الهجوم أمام تونس.. وأفشة أساسي 24 دقيقة | الكرة المصرية
أهلي جدة يفتح ملف تجديد ديميرال 31 دقيقة | سعودي في الجول
آس تكشف الموعد المحتمل لعودة بالدي مع برشلونة 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يسافر إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة 49 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: إصابة دوي في ربلة الساق.. ومدة غيابه المحتملة 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد صبحي: هدفنا التأهل إلى كأس العالم في مباراة بوركينا ساعة | منتخب مصر
تقرير: إشبيلية ينافس إلتشي على ضم زياش ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512866/ماستانتونو-ميسي-أراد-قتلي-بسبب-تلك-الفرصة