ماستانتونو: ميسي أراد قتلي بسبب تلك الفرصة

أوضح فرانكو ماستانتونو لاعب منتخب الأرجنتين أن ليونيل ميسي أراد قتله بسبب فرصة أهدرها خلال لقاء فنزويلا.

لاعب ريال مدريد خاض أول مباراة أساسية له بقميص الأرجنتين في الفوز على فنزويلا بنتيجة 3-0.

وسجل ميسي ثنائية في اللقاء الذي بات الرسمي الأخير له في الأرجنتين وعلى ملعب مونيمونتال.

وفضل اللاعب الشاب التسديد عن التمرير لميسي في أحد الفرص ما تسبب في غضب ميسي منه.

وقال لاعب ريال مدريد الجديد لقناة TYC الأرجنتينية: "التسديد بدلا من التمرير لميسي؟ ميسي أراد قتلي، لكنه تفهم الأمر واعتذرت له على اللعبة".

وأتم "من الرائع اللعب معه، كان ذلك حلم حياتي، شاهدت ميسي طيلة مسيرتي، وأنا أفعل ذلك في ملعب ريفر بليت فإنه أمر لا يُصدق".

وتعد تلك المباراة الرسمية الأخيرة لميسي في الأرجنتين إذا سيخوض بعد ذلك مع المنتخب مباريات ودية حتى كأس العالم 2026.

وأًصبح ميسي خلال تلك المباراة أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم متساويا مع الإكوادوري إيفان هورتادو برصيد 72 مباراة.

ويستعد منتخب الأرجنتين لأن يحل ضيفا على الإكوادور في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكلاهما بالفعل حجز بطاقة تأهله.