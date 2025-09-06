ليكيب: استبعاد ديزيري دوي من معسكر فرنسا بسبب الإصابة

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 13:47

كتب : FilGoal

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن استبعاد ديزيري دوي من قائمة منتخب فرنسا.

ديزيري دوي

النادي : باريس سان جيرمان

فرنسا

وكان منتخب فرنسا قد فاز على أوكرانيا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وفقا لليكيب فإن دوي تعرض لإصابة في الساق أبعتده عن معكسر فرنسا وسيعود لباريس سان جيرمان للخضوع للمزيد من الفحوصات.

وشارك دوي في مباراة أوكرنيا الودية قبل أن يستبدل بين الشوطين وحل بدلا منه عثمان ديمبيلي والذي تعرض للإصابة هو الآخر.

وسيلعب منتخب فرنسا في مباراته الثانية بفترة التوقف الدولي ضد أيسلندا يوم الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر.

ويتأهل صاحب المركز الأول بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز الثاني في ملحق مؤهل لنهائيات البطولة.

فرنسا ديزيري دوي
