لاوتارو: لم أتحدث لمدة 5 أيام بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 13:45

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

كشف لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر الإيطالي كيف شعر بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا من باريس سان جيرمان.

وخسر إنتر من باريس سان جيرمان بنتيجة 5-0 في أكبر خسارة في تاريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا.

وقال لاعب إنتر عبر مجلة "فرانس فوتبول": "لم أتحدث لمدة 5 أيام بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان".

وأضاف "كنت محاصرا وشعرت بالضيق والحزن، وصلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في 3 سنوات، وخضنا مشوارا رائعا لكن في اللقاء الأخير دائما نفتقد شيئا للوصول لهدفنا وهو الفوز باللقب".

وأكمل "كنا نعلم أن باريس سان جيرمان سيكون منافسا صعبا، فريق قوي مع الكثير من الثقة، لكننا كنا أقوياء أيضا".

وأردف "في الأسبوع الأخير حضرنا أنفسنا في أجواء هادئة، لذلك العجز هي الكلمة الصحيحة التي تصف كيف كان شعورنا، لأننا لم نفعل أي شيء مما تدربنا عليه".

وأتم "لم نترجم ذلك في أرض الملعب، وهذا أكثر شيء أغضبنا".

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر في نهائي 2025.

وكان إنتر قد خسر نهائي 2023 أمام مانشستر سيتي الذي توج باللقب لأول مرة في تاريخه أيضا.

يذكر أن إنتر أقصى بايرن ميونيخ ثم برشلونة من ربع ونصف نهائي البطولة في النسخة الماضية.

