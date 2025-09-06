تشكيل منتخب مصر الثاني المتوقع لمواجهة تونس - ثلاثي وسط.. والشحات ومروان حمدي بالهجوم

يستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة تونس مساء اليوم السبت في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس العرب.

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراته الودية الأاولى تحت قيادة حلمي طولان.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طولان قد استقر على ثلاثي وسط ملعب مكون من محمد النني ومحمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية.

ويقدم لكم FilGoal.com التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الثاني في مواجهة تونس

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - أحمد سامي - كريم حافظ.

الوسط: عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي - حسين الشحات.

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين ضد تونس خلال معسكر شهر سبتمبر الجاري.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.