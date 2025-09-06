باستوني: جاتوزو أعطانا الصفعة التي كنا بحاجة إليها

يرى أليساندرو باستوني لاعب منتخب إيطاليا أن جينارو جاتوزو مدرب المنتخب يعطيهم الصفعة اللازمة.

أليساندرو باستوني النادي : إنتر إيطاليا

وفاز منتخب إيطاليا على إستونيا بخمسة أهداف دون مقابل في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال باستوني عبر سكاي سبورت إيطاليا عقب المباراة: "أعتقد أن الأهداف الخمسة جاءت من جوعنا وإصرارنا بعيدا تماما عن الجودة الفنية".

وواصل "الحقيقة هي أننا دائما ما امتلكنا الجودة ولكن يجب أن نظهرها وأن نكون مسؤولين في الملعب".

واستمر "لقد كان اختبارا جيدا بغض النظر عن مستوى الخصم ولكننا تحلينا بالتركيز والحذر وأدينا بشكل جيد".

وتابع "لم أحظى بفرصة اللعب مع جاتوزو كزميل في الملعب ولكن يمكنني التخيل كيف كان الآمر".

وأضاف "جاتوزو يمنحنا قدرا كبيرا من الإصرار والصلابة وأيضا بعد الصفعات العادلة التي كنا بحاجة إليها كجرس إنذار، أعتقد أننا كنا بحاجة لذلك مؤخرا".

وأتم "من المبكر الحديث عن الفارق في المستوى حاليا، لقد لعبنا مباريات أخرى تحت قيادة مدربين آخرين وكنا نعتقد اننا على الطريق الصحيح ولكننا سنعطي كل شيء لنستمر على ذلك".