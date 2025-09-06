مبابي: لا أفكر في لقب الهداف التاريخي لـ فرنسا.. وهذا ما حدث بسبب الجشع

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 12:04

كتب : FilGoal

فرنسا - إسبانيا - مبابي

كشف كيليان مبابي كيف يفكر في لقب هداف منتخب فرنسا التاريخي بعدما أصبح في المركز الثاني.

وسجل النجم الفرنسي هدفا في فوز الديوك على أوكرانيا ورفع رصيده لـ 51 هدفا في المركز الثاني بتاريخ الهدافين التاريخيين لفرنسا بالتساوي مع تيري هنري.

وقال مبابي لقناة TF1 بعد المباراة: "لقب الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا يقترب، وهو ليس أمرا أفكر فيه. هل لأنني أدرك قدرتي على تحطيمه أم لأن هناك أمور أهم. لكن من المؤكد أن لقب هداف تاريخ المنتخب الفرنسي ليس بالأمر الهيّن.

ويتصدر أوليفييه جيرو ترتيب الهدافين التاريخيين لفرنسا برصيد 57 هدفا وهو ما يعني حاجة مبابي لـ 7 أهداف لينفرد بالرقم القياسي.

ورد مبابي ضاحكا على فرصة أهدرها بمحاولة تسديدة كرة من فوق الحارس "لوب" والذي تصدى لها بسهولة قائلا: "إنه في الغالب بسبب الجشع، كان غباءً. هذا النوع من إنهاء الفرص جميل إن نجح، ولكن عندما لا ينجح، سرعان ما يتحول إلى غباء".

وسجل مبابي هدف فرنسا الثاني في الدقيقة 82 ضد أوكرانيا بعدما تقدم مايكل أوليس بالهدف الأول.

وبدأ منتخب فرنسا التصفيات بالفوز 2-0 ويحتل المركز الثاني خلف أيسلندا المتصدرة بفارق الأهداف بعد فوزها على أذربيجان بنتيجة 5-0.

ويستعد الديوك للقاء أيسلندا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات.

كيليان مبابي فرنسا تصفيات كأس العالم
