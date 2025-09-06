ديشامب عن إصابة ديمبيلي: من المؤسف تعرضه للإصابة مجددا

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 11:42

كتب : FilGoal

عثمان ديميبلي - فرنسا

أبدى ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا آسفه بعد إصابة عثمان ديمبيلي لاعب المنتخب وباريس سان جيرمان خلال الفوز على أوكرانيا.

وتفوق منتخب فرنسا بنتيجة 2-0 على أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "من المؤسف تعرض ديميبلي للإصابة مجددا، شعر بأنه في حالة ولياقة جيدة لكن الإصابة كانت طفيفة".

وشدد "لو كان هناك أدنى شك لتركته وشأنه وأشركت لاعبا آخر".

وعن إمكانية خروج اللاعب من المعسكر قال: "يبدو الأمر مبكرا، لدينا 4 أيام قبل لقاء أيسلندا".

Image

وكان ديمبيلي قد تعرض لإصابة في الفخذ اضطر للخروج بسببها من مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة ضد تولوز في الدوري الفرنسي.

وشارك ديمبيلي كبديل مع فرنسا في بداية الشوط الثاني لكن غادر قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء بسبب شعوره بألم في الفخذ الأيمن.

وبدأ منتخب فرنسا التصفيات بالفوز 2-0 ويحتل المركز الثاني خلف أيسلندا المتصدرة بفارق الأهداف بعد فوزها على أذربيجان بنتيجة 5-0.

ويستعد الديوك للقاء أيسلندا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات.

