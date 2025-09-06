جاتوزو: نحن غير محظوظين لوجود إسرائيل في مجموعتنا.. ويؤلمني ما يحدث للأطفال والمدنيين

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

جاتوزو مدرب فالنسيا

يرى جينارو جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا أن فريقه غير محظوظ بتواجده مع إسرائيل بنفس المجموعة.

وفاز منتخب إيطاليا على إستونيا بأربعة أهداف دون مقابل في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال جاتوزو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنت أخشى أن ندخل الاستراحة والنتيجة تعادل حتى لا يتوتر الفريق في الشوط الثاني ولكن على العكس حافظنا على نفس السلوك وأدينا بشكل جيد جدا".

وواصل "كنا نعرف أن علينا اتخاذ بعض المخاطر وتركنا فرصة لهجماتهم المرتدة ولعبنا بالكثير من المهاجمين في الملعب".

وأكمل "كما قلت سابقا، الفريق يملك الجودة ولكنك لن تذهب إلى أي مكان بالجودة فقط، يجب أن نفعل كل شيء بحماس شديد ونهاجم الكرة ونضغط بقوة ونظهر الجوع للانتصار، وأعتقد اننا رأينا ذلك اليوم".

وتابع "لقد تأثرت أثناء النشيد الوطني، وقررت ترك اللاعبين أثناء الإحماء لأنني تحدثت معهم كثيرا خلال الأيام الماضية".

وأضاف "نشعر بالكثير من الضغط ولكن هذا طبيعي، وأحاول التصرف بطريقة إيجابية، أنا محظوظ لأن طاقم عملي وصل من اليوم الأول والأجواء كانت رائعة".

وشدد "حديث باستوني؟ أريد فقط التوضيح أنا لم أصفع أي لاعب، أنا فقط أريد فريق يقاتل لأن الجودة وحدها لا تكفي ويجب أن نحصل على دفعة إضافية وأن يتحدث اللاعب مع زملائه بشكل أكبر وأن نعاني لنحصل على نتيجة إيجابية، إيطاليا كانوا أسياد في ذلك الأمر ويجب أن نعيد اكتشاف روح المنتخب".

وعن مواجهة إسرائيل في المباراة المقبلة قال: "أنا رجل سلام، من المؤسف أن نرى المدنيين والأطفال يمرون بتلك الأمور".

وأتم "نحن فقط غير محظوظين بوجود إسرائيل في مجموعتنا ولكن ليس هناك الكثير مما يمكننا فعله حيال ذلك، ما نراه مؤلم هذا ما أستطيع قوله".

ويلتقي منتخب إيطاليا مع إسرائيل في الجولة المقبلة من التصفيات في ظل مطالبات باستبعادها من المشاركة في البطولات بسبب الحرب على غزة.

