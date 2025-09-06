إيقاف سواريز وبوسكيتس بسبب أحداث نهائي كأس الدوريات

أعلنت لجنة الانضباط لبطولة كأس الدوريات إيقاف لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس ثنائي إنتر ميامي بسبب ما بدر منهما عقب خسارة النهائي أمام سياتل ساوندرز.

وخسر ليونيل ميسي ورفاقه النهائي بنتيجة 3-0 وشهدت نهاية اللقاء أحداث مؤسفة بمشادة جمعت لاعبي الفريقين.

والتقطت العدسات سواريز وهو يبصق على جيني راميريز مسؤول الأمن لنادي سياتل عقب نهاية اللقاء.

كما دفع بوسكيتس خصمه أوبيد فارجاس خلال الشجار الذي جمع لاعبي الفريقين.

Temperatures boiled over and punches were thrown after the final whistle in the Leagues Cup Final between Seattle and Inter Miami 😳 🎥: @MLS pic.twitter.com/vI3Y3qKpEm — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

وجاءت العقوبات كالتالي

إيقاف لويس سواريز لاعب ميامي 6 مباريات

إيقاف ستيفن لينهارت لاعب سياتل 5 مباريات

إيقاف توماس أبيليس لاعب ميامي 3 مباريات

إيقاف سيرجيو بوسكيتس لاعب ميامي مباراتين

¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/slrAAOCc4g — TUDN USA (@TUDNUSA) September 1, 2025

وستطبق العقوبات على اللاعبين في بطولة كأس الدوريات وبذلك سيغيبون عن مباريات النسخة المقبلة في 2026 والمنتظر إقامتها بعد كأس العالم.

ولن يُطبق القرار على مباريات الفريقين في الدوري الأمريكي إلا إذا قررت لجنة الانضباط في الدوري الأمريكي توقيع عقوبات إضافية.

وكتب سواريز عبر حسابه على إنستجرام "أود أن أهنئ فريق سياتل ساوندرز على تتويجه بكأس الدوريات، لكن قبل كل شيء أعتذر عن سلوكي في نهاية المباراة".