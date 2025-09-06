إيقاف سواريز وبوسكيتس بسبب أحداث نهائي كأس الدوريات

أعلنت لجنة الانضباط لبطولة كأس الدوريات إيقاف لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس ثنائي إنتر ميامي بسبب ما بدر منهما عقب خسارة النهائي أمام سياتل ساوندرز.

وخسر ليونيل ميسي ورفاقه النهائي بنتيجة 3-0 وشهدت نهاية اللقاء أحداث مؤسفة بمشادة جمعت لاعبي الفريقين.

والتقطت العدسات سواريز وهو يبصق على جيني راميريز مسؤول الأمن لنادي سياتل عقب نهاية اللقاء.

كما دفع بوسكيتس خصمه أوبيد فارجاس خلال الشجار الذي جمع لاعبي الفريقين.

وجاءت العقوبات كالتالي

إيقاف لويس سواريز لاعب ميامي 6 مباريات

إيقاف ستيفن لينهارت لاعب سياتل 5 مباريات

إيقاف توماس أبيليس لاعب ميامي 3 مباريات

إيقاف سيرجيو بوسكيتس لاعب ميامي مباراتين

وستطبق العقوبات على اللاعبين في بطولة كأس الدوريات وبذلك سيغيبون عن مباريات النسخة المقبلة في 2026 والمنتظر إقامتها بعد كأس العالم.

ولن يُطبق القرار على مباريات الفريقين في الدوري الأمريكي إلا إذا قررت لجنة الانضباط في الدوري الأمريكي توقيع عقوبات إضافية.

وكتب سواريز عبر حسابه على إنستجرام "أود أن أهنئ فريق سياتل ساوندرز على تتويجه بكأس الدوريات، لكن قبل كل شيء أعتذر عن سلوكي في نهاية المباراة".

وأضاف "كانت لحظة مليئة بالتوتر والإحباط، وفور انتهاء اللقاء حدثت أشياء لم يكن ينبغي أن تحدث، لكن ذلك لا يبرر رد فعلي، كنت مخطئا وأندم على ذلك بصدق".

وتابع "هذه ليست الصورة التي أود أن أُظهرها لا أمام عائلتي التي تعاني بسبب أخطائي، ولا أمام النادي الذي لا يستحق أن يتأثر بشيء كهذا".

وأكمل "أشعر بالسوء حيال ما حدث ولم أرغب أن تفوتني الفرصة للاعتراف بذلك والاعتذار لكل من شعر بالاستياء مما فعلت".

وأتم "نحن نعلم أن الموسم لا يزال طويلا أمامنا، وسنعمل معا لتحقيق النجاحات التي يستحقها هذا النادي وكل جماهيره".

واندلعت أزمة بعد المباراة إذ تشاجر سواريز مع أوبيد فارجاس لاعب سياتل ساوندرز وأمسكه من رقبته.

وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

بينما الأدوار النهائية بداية من ربع النهائي تقام بنظام خروج المغلوب.

وكان إنتر ميامي قد سبق له التتويج باللقب في نسخة 2023 على حساب ناشفيل الأمريكي.

