تنس - نهائي ثالث على التوالي.. ألكاراز يواجه سينر في نهائي أمريكا المفتوحة
السبت، 06 سبتمبر 2025 - 10:50
كتب : FilGoal
ضرب الإيطالي يانيك سينر موعدا جديدا مع الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2025.
وسيكون ذلك ثالث نهائي يجمعهما في 2025 بعد نهائي بطولتي رولان جاروس وويمبلدون.
ولأول مرة في تاريخ اللعبة يلتقي نفس اللاعبان في نفس الموسم في 3 نهائيات مختلفة للبطولات الكبرى للتنس.
¿A qué equipo perteneces? 🇮🇹🇪🇸 pic.twitter.com/580PI0av38— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
وحقق ألكاراز لقب رولان جاروس بعودة تاريخية بنتيجة 3-2 فيما قلب سينر الطاولة على الإسباني في نهائي ويمبلدون بنتيجة 3-1.
وتفوق ألكاراز على الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 3-0.
وجاءت نتائج المجموعات في اللقاء الذي استمر قرابة ساعتين ونصف 6-4 و7-6 و6-2.
وفي المباراة الثانية فاز سينر على على الكندي أوجير ألاسيمي بنتيجة 3-1.
اللقاء استمر 3 ساعات و19 دقيقة وجاءت نتائج مجموعاته 6-1 و3-6 و6-3 و6-4.
Domingo. pic.twitter.com/RbQqgY7qFr— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
ويحمل سينر اللقب من النسخة الماضية بعدما فوز على الأمريكي تايلور فيرتز في 2024.
وسبق أن حقق ألكاراز اللقب بالفوز على النرويجي كاسبر رود في نهائي 2022.