تنس - نهائي ثالث على التوالي.. ألكاراز يواجه سينر في نهائي أمريكا المفتوحة

ضرب الإيطالي يانيك سينر موعدا جديدا مع الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2025.

وسيكون ذلك ثالث نهائي يجمعهما في 2025 بعد نهائي بطولتي رولان جاروس وويمبلدون.

ولأول مرة في تاريخ اللعبة يلتقي نفس اللاعبان في نفس الموسم في 3 نهائيات مختلفة للبطولات الكبرى للتنس.

وحقق ألكاراز لقب رولان جاروس بعودة تاريخية بنتيجة 3-2 فيما قلب سينر الطاولة على الإسباني في نهائي ويمبلدون بنتيجة 3-1.

وتفوق ألكاراز على الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج المجموعات في اللقاء الذي استمر قرابة ساعتين ونصف 6-4 و7-6 و6-2.

وفي المباراة الثانية فاز سينر على على الكندي أوجير ألاسيمي بنتيجة 3-1.

اللقاء استمر 3 ساعات و19 دقيقة وجاءت نتائج مجموعاته 6-1 و3-6 و6-3 و6-4.

ويحمل سينر اللقب من النسخة الماضية بعدما فوز على الأمريكي تايلور فيرتز في 2024.

وسبق أن حقق ألكاراز اللقب بالفوز على النرويجي كاسبر رود في نهائي 2022.

