مواعيد مباريات السبت 6 سبتمبر.. اللقاء الأول لـ مصر الثاني والبرتغال وإنجلترا

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 10:31

كتب : FilGoal

يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان بدء الاستعدادات للمشاركة في كأس العرب 2025 بمواجهة منافسه تونس وديا.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 6 سبتمبر والقنوات الناقلة.

على استاد هيئة قناة السويس يلتقي منتخب مصر الثاني مع تونس وديا استعدادا للمشاركة في كأس العرب وديا.

ويبدأ اللقاء في الثامنة مساءً ويذاع عبر أون سبورت 1.

تصفيات كأس العالم – أوروبا

يحل منتخب البرتغال ضيفا على أرمينيا في السابعة مساءً في مباراة تذاع على بي إن سبورتس 2.

ويستضيف منتخب إنجلترا نظيره أندورا في نفس التوقيت وتذاع على بي إن سبورتس 1.

تصفيات كأس العالم – إفريقيا

تختتم مباريات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية بلقاء نيجيريا ضد رواندا وتذاع على قناة SSC في السابعة مساءً.

