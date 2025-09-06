تصفيات كأس العالم - فوز فرنسا ومطاردة مبابي لجيرو.. وخماسية إيطالية ساحقة

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 01:45

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

تغلب منتخب فرنسا على أوكرانيا بهدفين دون رد في بداية منافساته في تصفيات كأس العالم 2026.

المباراة على أرض أوكرانيا ولكنها أقيمت في بولندا نظرا لظروف الحرب.

تقدم ميشيل أوليسيه للديوك في الدقيقة 10 بصناعة برادلي باركولا.

وفي الدقيقة 82 سجل كيليان مبابي الهدف الثاني بعد تمريرة من زميله في ريال مدريد أوريليان تشواميني.

الهدف رفع رصيد مبابي إلى 51 هدفا، ليتساوى مع تييري هنري في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا.

ويحتاج مبابي إلى 6 أهداف لمعادلة الهداف التاريخي أوليفييه جيرو برصيد 57 هدفا.

فرنسا فازت ولم تتصدر المجموعة الرابعة، لأن أيسلندا سحقت أذربيجان بخمسة أهداف دون رد.

وبنفس النتيجة، ضرب منتخب إيطاليا ضيفه إستونيا في المجموعة التاسعة.

تقدم مويسي كين في الدقيقة 58، وأضاف ماتيو ريتيجي الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 71 سجل جياكومو راسبادوري الهدف الثالث، ثم عاد ريتيجي وأضاف الرابع في الدقيقة 89، قبل أن يختتما أليساندرو باستوني في الدقيقة 92.

بذلك ترفع إيطاليا رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن النرويج المتصدرة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات.

