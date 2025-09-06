مدرب إثيوبيا: تعرضنا لضغط شديد أمام مصر.. وهدفنا اكتساب الخبرات

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 01:31

كتب : FilGoal

ميساي - مدرب منتخب إثيوبيا

شدد ميساي تيفيري مدرب إثيوبيا على صعوبة المباراة التي خاضها منتخب بلاده ضد نظيره المصري.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

وقال ميساي تيفيري مدرب إثيوبيا في مؤتمر صحفي: "منتخب مصر ضغط علينا في الشوط الأول بشدة وكنا منظمين ومتماسكين، ولكن احتُسب علينا ركلتي جزاء".

وأضاف "في الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل وشكلنا خطورة على مرمى المنتخب المصري".

وأتم "نستهدف اكتساب الخبرات من أجل تحقيق نتائج أفضل خلال التصفيات المقبلة لكأس العالم".

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في السابعة مساء.

وإن فاز الفريق المصري سيضمن التأهل لكأس العالم مباشرة قبل آخر جولتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.

