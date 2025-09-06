طارق علاء يعلن عبر في الجول انتقاله إلى الاتحاد الإماراتي

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 01:31

كتب : إبراهيم رمضان

طارق علاء

أعلن طارق علاء لاعب الزمالك السابق انتقاله إلى فريق جديد في الإمارات العربية المتحدة.

وقال علاء في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "انتقلت إلى نادي الاتحاد الإماراتي بعقد مدته عامين في صفقة انتقال حر".

ويلعب الاتحاد في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

ويرى مسؤولو الزمالك أن طارق علاء أحد العناصر الواعدة التي يمكن الاستفادة منها، خاصة في ظل غيابه عن المشاركة مع بلدية المحلة.

وجدد اللاعب تعاقده مع الأبيض لينتهي في 2027.

من هو طارق علاء؟

طارق علاء هو لاعب وسط من ناشئي الزمالك مواليد عام 2003.

وبدأ علاء مسيرته مع نادي اتحاد الشرطة في سن 8 سنوات ولعب لموسمين مع الفريق قبل الانضمام إلى الزمالك.

انضمامه للزمالك كان عن طريق الاختبارات تحت قيادة عادل عبد المعطي.

صعد للتدريب مع الفريق الأول للزمالك لأول مرة في سن 18 عاما.

توج ببطولة الجمهورية مواليد 2003 مع الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف.

شارك مع الفريق الأول للزمالك للمرة الأولى ضد المصري وتحصل على بطاقة حمراء في اللقاء.

كان قريبا من الانضمام إلى سموحة على سبيل الإعارة خلال شهر يناير 2023 ولكن الصفقة توقفت في اليوم الأخير من القيد.

وتمت إعارته في موسم 2023-2024 إلى بلدية المحلة، قبل أن يقرر الزمالك قطع الإعارة في يناير.

وحسبما علم FilGoal.com آنذاك فإن الزمالك أعاد طارق علاء بعدما تواصل معه حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي، وتم قيده على أن يشارك رفقة فريق مواليد 2003.

وبعد رحيله عن الأبيض في صيف 2024، انتقل إلى الإنتاج الحربي وقضى معه الموسم الماضي.

طارق علاء الزمالك الاتحاد الإماراتي
