تصفيات كأس العالم - السنغال تفوز على السودان بثنائية.. وكوت ديفوار تستعيد الصدارة

حقق منتخب السنغال انتصارا ثمينا على حساب نظيره السوداني ضمن تصفيات كأس العالم.

وفاز منتخب السنغال على نظيره السوداني 2-0 ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثانية.

وافتتح كاليدو كوليبالي الأهداف وسجل للمنتخب السنغالي برأسية في الدقيقة 14.

وعزز بابي ماتار سار تقدم أسود التيرنجا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 41.

بهذا الانتصار رفع منتخب السنغال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني.

فيما توقف رصيد منتخب السودان عند 12 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

الكونغو الديمقراطية – 16 نقطة

السنغال – 15 نقطة

السودان – 12 نقطة

توجو – 7 نقاط

موريتانيا – 6 نقاط

جنوب السودان – صفر نقاط.

في المقابل فاز منتخب كوت ديفوار فاز على بوروندي ليتصدر المجموعة السادسة بفارق نقطة واحدة فقط أمام الجابون.

وسجل فاكون بايو هدف المباراة الوحيد لمنتخب كوت ديفوار.

الجولة المقبلة ستجمع الجابون ضد كوت ديفوار في مباراة نارية يوم 9 سبتمبر.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار التريتب برصيد 19 نقطوة وفي حال فوزه يضمن التأهل مباشرة.

فيما سيمنح الفوز للجابون فرصة ذهبية لخطف الصدارة والاقتراب من التأهل للمونديال.