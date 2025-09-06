تصفيات كأس العالم - السنغال تفوز على السودان بثنائية.. وكوت ديفوار تستعيد الصدارة

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 01:25

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - السنغال ضد السودان

حقق منتخب السنغال انتصارا ثمينا على حساب نظيره السوداني ضمن تصفيات كأس العالم.

وفاز منتخب السنغال على نظيره السوداني 2-0 ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثانية.

وافتتح كاليدو كوليبالي الأهداف وسجل للمنتخب السنغالي برأسية في الدقيقة 14.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة تصفيات كأس العالم - بمشاركة ماييلي.. الكونغو الديمقراطية تضمن الصدارة برباعية ضد جنوب السودان تصفيات كأس العالم - فوز واحد يكفي.. ناميبيا تخسر وتونس تقترب خطوة إضافية من التأهل تصفيات كأس العالم - الثلاثيات مستمرة.. البرازيل تنتصر على تشيلي

وعزز بابي ماتار سار تقدم أسود التيرنجا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 41.

بهذا الانتصار رفع منتخب السنغال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني.

فيما توقف رصيد منتخب السودان عند 12 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

الكونغو الديمقراطية – 16 نقطة

السنغال – 15 نقطة

السودان – 12 نقطة

توجو – 7 نقاط

موريتانيا – 6 نقاط

جنوب السودان – صفر نقاط.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

في المقابل فاز منتخب كوت ديفوار فاز على بوروندي ليتصدر المجموعة السادسة بفارق نقطة واحدة فقط أمام الجابون.

وسجل فاكون بايو هدف المباراة الوحيد لمنتخب كوت ديفوار.

الجولة المقبلة ستجمع الجابون ضد كوت ديفوار في مباراة نارية يوم 9 سبتمبر.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار التريتب برصيد 19 نقطوة وفي حال فوزه يضمن التأهل مباشرة.

فيما سيمنح الفوز للجابون فرصة ذهبية لخطف الصدارة والاقتراب من التأهل للمونديال.

منتخب السنغال منتخب السودان تصفيات كاس العالم
نرشح لكم
طارق علاء يعلن عبر في الجول انتقاله إلى الاتحاد الإماراتي الثالثة تواليا .. المغرب أول المتأهلين من إفريقيا إلى كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم - فوز واحد يكفي.. ناميبيا تخسر وتونس تقترب خطوة إضافية من التأهل مدافع الجيش الملكي بديل أشرف داري في المغرب تصفيات كأس العالم - تألق عمورة وبونجاح يقود الجزائر لتخطي بوتسوانا بالثلاثة بمشاركة بن رمضان.. تونس تنتصر بثلاثية على ليبيريا وتقترب أكثر من كأس العالم 2026 خبر في الجول - طارق سليمان ينضم لـ البدري في أهلي طرابلس الليبي برائعة الحمدان.. السعودية تهزم مقدونيا وديا
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - فوز فرنسا ومطاردة مبابي لجيرو.. وخماسية إيطالية ساحقة 6 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب إثيوبيا: تعرضنا لضغط شديد أمام مصر.. وهدفنا اكتساب الخبرات 6 ساعة | منتخب مصر
طارق علاء يعلن عبر في الجول انتقاله إلى الاتحاد الإماراتي 6 ساعة | المحترفون
تصفيات كأس العالم - السنغال تفوز على السودان بثنائية.. وكوت ديفوار تستعيد الصدارة 6 ساعة | الوطن العربي
سيناريوهات موقعة واجادوجو.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 6 ساعة | منتخب مصر
وزير الرياضة: هذا ما أسعدني بعد خروج صلاح ومرموش 6 ساعة | منتخب مصر
محمود صابر: الرطوبة أفسدت الأجواء.. وهذا ما قاله لي حسام حسن 6 ساعة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة 6 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512850/تصفيات-كأس-العالم-السنغال-تفوز-على-السودان-بثنائية-وكوت-ديفوار-تستعيد-الصدارة