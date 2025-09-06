سيناريوهات موقعة واجادوجو.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 01:22

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مصر ضد إثيوبيا

9 نقاط متبقية أمام جميع الفرق في آخر 3 جولات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وفي المجموعة الأولى تنحصر المنافسة بين مصر وخصمها القادم فقط.

فرصة التأهل المباشر الآن بين مصر وبوركينا فاسو فقط، حيث خرج منتخب سيراليون صاحب المركز الثالث من الحسابات برصيد 9 نقاط، وبفارق 10 نقاط عن منتخب مصر.

ويأتي ذلك بعد فوز مصر على إثيوبيا 2-0، وفوز بوركينا على جيبوتي في 6-0 في الجولة السابعة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس، وذلك يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في السابعة مساء.

فماذا يحتاج الفراعنة للتأهل مع مختلف النتائج المحتملة في واجادوجو؟

ترتيب المجموعة الحالي:

1- مصر: 19 نقطة (سجل 16 وتلقى 2 = +14)

2- بوركينا فاسو: 14 نقطة (سجل 19 وتلقى 7 = +12)

3- سيراليون: 9 نقاط

4- غينيا بيساو: 7 نقاط

5- إثيوبيا: 6 نقاط

6- جيبوتي: نقطة واحدة

ماذا يحدث في حالة التساوي في النقاط؟

يتم اللجوء لفارق الأهداف الإجمالي، ثم عدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

وإن استمر التساوي يتم اللجوء للمواجهات المباشرة بفارق النقاط أولا ثم الأهداف، ثم الاهداف خارج الأرض، ثم اللعب النظيف وأخيرا القرعة.

مباريات مصر المتبقية

بوركينا فاسو (خارج) - 9 سبتمبر

جيبوتي (خارج) - 8 أكتوبر

غينيا بيساو (داحل) - 11 أكتوبر

مباريات بوركينا المتبقية

مصر (داخل) - 9 سبتمبر

سيراليون (خارج) - 8 أكتوبر

إثيوبيا (داخل) - 11 أكتوبر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم؟

1- الفوز على بوركينا فاسو ينهي الأمور، ويصبح الفارق 8 نقاط مع تبقي 6 نقاط متاحة فقط.

2- التعادل يعني الحفاظ على فارق النقاط الـ 5، وبالتالي سيحتاج منتخب مصر لفوز أو تعادلين في آخر مباراتين لحسم الأمور بفارق النقاط.

3- الخسارة تعني تقلص الفارق إلى نقطتين فقط.. ما يعني أن مصر ستحتاج إلى الفوز بآخر مباراتين لتفادي الدخول في حسابات فارق الأهداف.

منتخب مصر كأس العالم تصفيات كأس العالم
