وزير الرياضة: هذا ما أسعدني بعد خروج صلاح ومرموش

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 01:06

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - وزير الرياضة

أعرب أشرف صبحي وزير الرياضة عن سعادته بتحقيق الفوز على إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2025.

وقال صبحي في تصريحاته لقناة أ,ن سبورت: "أسعدني في أداء المنتخب أنه حتى بعد خروج محمد صلاح وعمر مرموش كان البدلاء جيدين. هذه خطوات هامة للمستقبل".

وأضاف "الهدف ليس التأهل فقط لكأس العالم بل الظهور بشكل جيد في البطولة".

وأكم ل"أمامنا أيضا بطولة كأس الأمم الإفريقية وهذا ما يزيد من ضرورة دعم المنتخب، ومن المهم أن يدعمه الإعلام".

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في السابعة مساء.

وإن فاز الفريق المصري سيضمن التأهل لكأس العالم مباشرة قبل آخر جولتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.

