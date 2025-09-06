محمود صابر: الرطوبة أفسدت الأجواء.. وهذا ما قاله لي حسام حسن

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 01:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمود صابر

أبدى محمود صابر لاعب منتخب مصر سعادته بتحقيق الفوز على إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2025.

وقال صابر في تصريحاته لقناة أون سبورت: "حسام حسن يمنحني الثقة ويحدثني بشكل جيد في التدريبات ويخبرني دائما أني سآخذ حقي طالما أجتهد".

وأضاف "أتمنى أن أكون موفقا وأشارك وخطوة تلو الأخرى سيكون لي مكانا في المنتخب".

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة إبراهيم حسن: هذا سبب غياب إمام عاشور.. ومصر تأهلت لكأس العالم 3 مرات فقط مؤتمر حسام حسن - عن إمكانية تحقيق صلاح لرقم الهداف.. وتسديد مرموش وسبب استدعاء عطية مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا

وأكمل "كان هناك بعض القلق من تأخر الهدف في الشوط الأول فكثفنا الهجوم والسيطرة".

وأوضح "حالة الطقس لم تكن أفضل ما يمكن بسبب الرطوبة".

وكشف "الكل يفكر في المباراة المقبلة. لو فزنا سنتأهل إلى كأس العالم. كفريق نفكر في قدرتنا على إسعاد الشعب المصري بأكمله".

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في السابعة مساء.

وإن فاز الفريق المصري سيضمن التأهل لكأس العالم مباشرة قبل آخر جولتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.

منتخب مصر محمود صابر تصفيات كأس العالم حسام حسن
نرشح لكم
سيناريوهات موقعة واجادوجو.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم وزير الرياضة: هذا ما أسعدني بعد خروج صلاح ومرموش تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة إبراهيم حسن: هذا سبب غياب إمام عاشور.. ومصر تأهلت لكأس العالم 3 مرات فقط مؤتمر حسام حسن - عن إمكانية تحقيق صلاح لرقم الهداف.. وتسديد مرموش وسبب استدعاء عطية مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا أبو ريدة: منتخب مصر وضع قدما في كأس العالم.. واللاعبون يدركون قدر المسؤولية نبيل عماد: لهذا كنت أبدو متوترا بعد المباراة
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - فوز فرنسا ومطاردة مبابي لجيرو.. وخماسية إيطالية ساحقة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب إثيوبيا: تعرضنا لضغط شديد أمام مصر.. وهدفنا اكتساب الخبرات 3 ساعة | منتخب مصر
طارق علاء يعلن عبر في الجول انتقاله إلى الاتحاد الإماراتي 3 ساعة | المحترفون
تصفيات كأس العالم - السنغال تفوز على السودان بثنائية.. وكوت ديفوار تستعيد الصدارة 3 ساعة | الوطن العربي
سيناريوهات موقعة واجادوجو.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 3 ساعة | منتخب مصر
وزير الرياضة: هذا ما أسعدني بعد خروج صلاح ومرموش 3 ساعة | منتخب مصر
محمود صابر: الرطوبة أفسدت الأجواء.. وهذا ما قاله لي حسام حسن 3 ساعة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512847/محمود-صابر-الرطوبة-أفسدت-الأجواء-وهذا-ما-قاله-لي-حسام-حسن