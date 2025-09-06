محمود صابر: الرطوبة أفسدت الأجواء.. وهذا ما قاله لي حسام حسن

أبدى محمود صابر لاعب منتخب مصر سعادته بتحقيق الفوز على إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2025.

وقال صابر في تصريحاته لقناة أون سبورت: "حسام حسن يمنحني الثقة ويحدثني بشكل جيد في التدريبات ويخبرني دائما أني سآخذ حقي طالما أجتهد".

وأضاف "أتمنى أن أكون موفقا وأشارك وخطوة تلو الأخرى سيكون لي مكانا في المنتخب".

وأكمل "كان هناك بعض القلق من تأخر الهدف في الشوط الأول فكثفنا الهجوم والسيطرة".

وأوضح "حالة الطقس لم تكن أفضل ما يمكن بسبب الرطوبة".

وكشف "الكل يفكر في المباراة المقبلة. لو فزنا سنتأهل إلى كأس العالم. كفريق نفكر في قدرتنا على إسعاد الشعب المصري بأكمله".

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في السابعة مساء.

وإن فاز الفريق المصري سيضمن التأهل لكأس العالم مباشرة قبل آخر جولتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.