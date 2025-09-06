تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة

يستكمل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك بمواجهة بوركينا فاسو.

ويلعب منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

يأتي ذلك بعد الفوز على إثيوبيا 2-0 في القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل.

بينما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

وتقام مباراة مصر أمام بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 سبتمبر.

وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب على استاد 4 أغسطس في واجادوجو.

وتذاع عبر قناتي أون سبورت وSSC SPORTS السعودية.