إبراهيم حسن: هذا سبب غياب إمام عاشور.. ومصر تأهلت لكأس العالم 3 مرات فقط

أبدى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر سعادته بتحقيق الفوز على إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2025.

وقال حسن في تصريحاته لقناة أون سبورت: "قلنا إن التوقف الدولي الحالي سيحدد الكثير. بوركينا فازت على جيبوتي بفارق كبير. نتمنى أن نحسم الأمر قبل التوقف الدولي القادم في أكتوبر".

وأضاف "منتخب مصر تأهل لكأس العالم 3 مرات فقط في ظل ضعف المنتخبات وقوتها".

وأكمل "الموضوع صعب وهذا ما أقوله للناس الذين يحاولون تعكير أي شيء".

وأوضح "مباراة اليوم جعلتنا أكثر راحة في حساباتنا بالحفاظ على فارق النقاط الـ 5".

وواصل "سنلعب أمام بوركينا على الفوز بقوة لأننا منتخب مصر الكبير ولدينا لاعبين رجال ويحبون مصر للغاية".

ولاحقا في المؤتمر الصحفي كشف: "تلقينا إبلاغ رسمي من طبيب الاهلي يفيد بأن إمام عاشور جاهز طبيا بنسبة 80٪ فقط".

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في السابعة مساء.

وإن فاز الفريق المصري سيضمن التأهل لكأس العالم مباشرة قبل آخر جولتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.