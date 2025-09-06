مؤتمر حسام حسن - عن إمكانية تحقيق صلاح لرقم الهداف.. وتسديد مرموش وسبب استدعاء عطية

أبدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر سعادته بتحقيق الفوز على إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2025.

وقال حسن في المؤتمر الصحفي: "قلت للاعبي المنتخب قبل المباراة أن لدينا 12 نقطة يجب أن نحصدهم جميعا. يجب أن نحقق نتيجة إيجابية بوركينا فاسو حتى نتأهل لكأس العالم".

وأضاف "لا توجد تصفيات سهلة أو فرق ضعيفة. كرة القدم لها مقاييس مختلفة. إثيوبيا كان لديها القدرة والإمكانيات ولو لم نعمل بالشكل الصحيح لصارت المباراة أصعب".

وأوضح "لدينا العديد من الفرص بعيدا عن الهدفين، وحتى لو سجلنا الهدفين من ركلة جزاء فهذا نتاج الفرص. لم نكن موفقين في الكرات التي أتيحت لنا أمام المرمى، إلا أننا حافظنا على فارق النقاط والقادم أفضل".

وأكمل "بوركينا فاسو منافس قوي وأصر على لعب المباراة في بوركينا وليس المغرب بتدخل من رئيس الدولة هناك.. ولكننا جاهزون لأن منتخب مصر ليس قليل الحجم وطموحه كبير".

وواصل "منتخب مصر لم يصل لكأس العالم سوى 3 مرات وهذا قليل على الكرة المصرية، وبالتالي يجب أن نتواجد هذه المرة".

وعن إمكانية تحقيق صلاح لرقم الهداف التاريخي: "عدد أهدافي كان 83 ولكن فيفا خفضه لـ68.. رغم ذلك أتمنى أن يصل محمد صلاح إلى مليون هدف".

وأكمل "في الدوري حين كنت لاعبا قالوا إن حسن الشاذلي سجل 124 هدفا، وبعد أن اقتربت من الرقم قالوا إنه سجل 173 هدفا.. في النهاية إذا تجاوزني صلاح سأكون أول من يهنئه".

أما عن تسديد عمر مرموش للركلة الثانية أوضح "محمد صلاح هو المسدد الأول في منتخب مصر ضمن 3 لاعبين حددتهم ومنهم مرموش. قرار تنفيذ الركلة الثانية تم اتخاذه بين اللاعبين سويا في الملعب. وطالما أنه واحد من الثلاثي المحدد فلا بأس".

وواصل "حين يكون أحد الأندية ينقصه لاعب تكون هناك مشكلة.. ونحن واجهنا مشاكل كثيرة وإصابات وكنا دائما نحلها. في ظل غياب عبد المنعم كان رامي ربيعة مهددا بعدم التواجد بسبب إصابته في وقت سابق".

وكشف "أصريت على تواجد مروان عطية ليأخذ حساسية المباريات لأنني سأحتاجه في مباراة بوركينا فاسو، بينما لم يشارك اليوم لأنه عائد من إصابة ولديه إنذارين".

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في السابعة مساء.

وإن فاز الفريق المصري سيضمن التأهل لكأس العالم مباشرة قبل آخر جولتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.