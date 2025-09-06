الثالثة تواليا .. المغرب أول المتأهلين من إفريقيا إلى كأس العالم 2026

بات منتخب المغرب أول المتأهلين عن قارة إفريقيا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتأهل المنتخب المغربي رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026 عقب فوزه على ضيفه منتخب النيجر 5-صفر في الجولة السابعة من مواجهات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وافتتح إسماعيل صيباري التهديف للمنتخب المغربي وسجل هدفين في الدقيقتين (29 و38).

وأضاف أيوب الكعبي الهدف الثالث للمنتخب المغربي في الدقيقة (51).

وعزز حمزة إكمان تقدم منتخب المغرب بالهدف الرابع في الدقيقة (69) قبل أن يختتم عزالدين أوناحي مهرجان الأهداف في الدقيقة (85).

ويحتل المنتخب المغربي، الذي حجز أول بطاقة إفريقية إلى المونديال، صدارة المجموعة الخامسة بـ18 نقطة.

وبعد فوز منتخب أسود الأطلس على النيجر وتعثر منتخب تنزانيا أمام مضيفه منتخب الكونغو (1-1)، ضمن المنتخب المغربي المشاركة الثالثة توالياً في المونديال والسابعة في تاريخه.