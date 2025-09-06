الثالثة تواليا .. المغرب أول المتأهلين من إفريقيا إلى كأس العالم 2026

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 00:52

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

بات منتخب المغرب أول المتأهلين عن قارة إفريقيا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتأهل المنتخب المغربي رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026 عقب فوزه على ضيفه منتخب النيجر 5-صفر في الجولة السابعة من مواجهات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وافتتح إسماعيل صيباري التهديف للمنتخب المغربي وسجل هدفين في الدقيقتين (29 و38).

أخبار متعلقة:
مدافع الجيش الملكي بديل أشرف داري في المغرب تقرير مغربي: داري يغادر معسكر المنتخب.. ومدة الغياب المتوقع النحاس: ندرس خوض مباراة ودية بفترة التوقف الدولي.. ومنتخب المغرب طمأننا على إصابة داري محرز: هدفنا الوصول لنهائي إفريقيا لكن المغرب المرشح الأول.. والجيل الحالي مغرور

وأضاف أيوب الكعبي الهدف الثالث للمنتخب المغربي في الدقيقة (51).

وعزز حمزة إكمان تقدم منتخب المغرب بالهدف الرابع في الدقيقة (69) قبل أن يختتم عزالدين أوناحي مهرجان الأهداف في الدقيقة (85).

ويحتل المنتخب المغربي، الذي حجز أول بطاقة إفريقية إلى المونديال، صدارة المجموعة الخامسة بـ18 نقطة.

وبعد فوز منتخب أسود الأطلس على النيجر وتعثر منتخب تنزانيا أمام مضيفه منتخب الكونغو (1-1)، ضمن المنتخب المغربي المشاركة الثالثة توالياً في المونديال والسابعة في تاريخه.

منتخب المغرب تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
طارق علاء يعلن عبر في الجول انتقاله إلى الاتحاد الإماراتي تصفيات كأس العالم - السنغال تفوز على السودان بثنائية.. وكوت ديفوار تستعيد الصدارة تصفيات كأس العالم - فوز واحد يكفي.. ناميبيا تخسر وتونس تقترب خطوة إضافية من التأهل مدافع الجيش الملكي بديل أشرف داري في المغرب تصفيات كأس العالم - تألق عمورة وبونجاح يقود الجزائر لتخطي بوتسوانا بالثلاثة بمشاركة بن رمضان.. تونس تنتصر بثلاثية على ليبيريا وتقترب أكثر من كأس العالم 2026 خبر في الجول - طارق سليمان ينضم لـ البدري في أهلي طرابلس الليبي برائعة الحمدان.. السعودية تهزم مقدونيا وديا
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - فوز فرنسا ومطاردة مبابي لجيرو.. وخماسية إيطالية ساحقة 6 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب إثيوبيا: تعرضنا لضغط شديد أمام مصر.. وهدفنا اكتساب الخبرات 6 ساعة | منتخب مصر
طارق علاء يعلن عبر في الجول انتقاله إلى الاتحاد الإماراتي 6 ساعة | المحترفون
تصفيات كأس العالم - السنغال تفوز على السودان بثنائية.. وكوت ديفوار تستعيد الصدارة 6 ساعة | الوطن العربي
سيناريوهات موقعة واجادوجو.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 6 ساعة | منتخب مصر
وزير الرياضة: هذا ما أسعدني بعد خروج صلاح ومرموش 6 ساعة | منتخب مصر
محمود صابر: الرطوبة أفسدت الأجواء.. وهذا ما قاله لي حسام حسن 6 ساعة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة 6 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512843/الثالثة-تواليا-المغرب-أول-المتأهلين-من-إفريقيا-إلى-كأس-العالم-2026