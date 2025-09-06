مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 00:39

كتب : أحمد الخولي

زيزو - مصر ضد إثيوبيا

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر حقيقة غضب اللاعب عقب استبداله في مواجهة إثيوبيا.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

مصر

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com : "لا صحة لما يتردد عن غضب زيزو عقب استبداله امام إثيوبيا ورفضه تبادل التحية مع حسام حسن".

أخبار متعلقة:
رسالة من زيزو لجماهير الأهلي "الاعتذار واجب ونشعر بالتقصير وسنعود من جديد" خبر في الجول - عقد جلسة استماع باتحاد الكرة بسبب شكوى الزمالك ضد زيزو شيكابالا: يجب عدم تكرار خطأ زيزو مع حسام عبد المجيد.. والتعاقد مع المهدي غير صحيح لهذا لسبب الدوري المصري – ترتيب الهدافين بعد الجولة الثانية.. زيزو ودغموم في الصدارة وخلفهما 29 لاعبا

وأضاف "اللاعب تركيزه داخل الملعب واعتاد على مثل هذه الشائعات".

وسجل محمد صلاح وعمر مرموش هدفي منتخب مصر من ركلتي جزاء بالدقيقتين 41 و45+2 من الشوط الأول.

منتخب مصر فاز على إثيوبيا ليصبح في رصيده 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية، وبوركينا فاسو أيضا انتصرت على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

منتخب مصر سيحل في الجولة الثامنة ضيفا على بوركينا فاسو، حينها الفوز يعني تأهل منتخب مصر رسميا للنهائيات.

أما في حالة الخسارة سيكون منتخب مصر في حاجة للفوز في آخر جولتين بشهر أكتوبر المقبل أمام جيبوتي ثم غينيا بيساو أو انتظار تعثر بوركينا من أجل حسم بطاقة التأهل نهائيا.

زيزو منتخب مصر حسام حسن
نرشح لكم
مدرب إثيوبيا: تعرضنا لضغط شديد أمام مصر.. وهدفنا اكتساب الخبرات سيناريوهات موقعة واجادوجو.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم وزير الرياضة: هذا ما أسعدني بعد خروج صلاح ومرموش محمود صابر: الرطوبة أفسدت الأجواء.. وهذا ما قاله لي حسام حسن تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة مؤتمر حسام حسن - عن إمكانية تحقيق صلاح لرقم الهداف.. وتسديد مرموش وسبب استدعاء عطية أبو ريدة: منتخب مصر وضع قدما في كأس العالم.. واللاعبون يدركون قدر المسؤولية نبيل عماد: لهذا كنت أبدو متوترا بعد المباراة
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - فوز فرنسا ومطاردة مبابي لجيرو.. وخماسية إيطالية ساحقة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب إثيوبيا: تعرضنا لضغط شديد أمام مصر.. وهدفنا اكتساب الخبرات 3 ساعة | منتخب مصر
طارق علاء يعلن عبر في الجول انتقاله إلى الاتحاد الإماراتي 3 ساعة | المحترفون
تصفيات كأس العالم - السنغال تفوز على السودان بثنائية.. وكوت ديفوار تستعيد الصدارة 3 ساعة | الوطن العربي
سيناريوهات موقعة واجادوجو.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 3 ساعة | منتخب مصر
وزير الرياضة: هذا ما أسعدني بعد خروج صلاح ومرموش 3 ساعة | منتخب مصر
محمود صابر: الرطوبة أفسدت الأجواء.. وهذا ما قاله لي حسام حسن 3 ساعة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512842/مصدر-مقرب-من-زيزو-يكشف-لـ-في-الجول-حقيقة-غضبه-بعد-استبداله-أمام-إثيوبيا