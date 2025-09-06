مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر حقيقة غضب اللاعب عقب استبداله في مواجهة إثيوبيا.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com : "لا صحة لما يتردد عن غضب زيزو عقب استبداله امام إثيوبيا ورفضه تبادل التحية مع حسام حسن".

وأضاف "اللاعب تركيزه داخل الملعب واعتاد على مثل هذه الشائعات".

وسجل محمد صلاح وعمر مرموش هدفي منتخب مصر من ركلتي جزاء بالدقيقتين 41 و45+2 من الشوط الأول.

منتخب مصر فاز على إثيوبيا ليصبح في رصيده 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية، وبوركينا فاسو أيضا انتصرت على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

منتخب مصر سيحل في الجولة الثامنة ضيفا على بوركينا فاسو، حينها الفوز يعني تأهل منتخب مصر رسميا للنهائيات.

أما في حالة الخسارة سيكون منتخب مصر في حاجة للفوز في آخر جولتين بشهر أكتوبر المقبل أمام جيبوتي ثم غينيا بيساو أو انتظار تعثر بوركينا من أجل حسم بطاقة التأهل نهائيا.