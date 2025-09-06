أبو ريدة: منتخب مصر وضع قدما في كأس العالم.. واللاعبون يدركون قدر المسؤولية

أبدى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سعادته بفوز الفريق على إثيوبيا في الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

وقال أبو ريدة في تصريحاته لقناة أون سبورت: "الفريق أظهر التزامه في الملعب وأعتقد أنه وضع قدمه الأولى في كأس العالم".

وأضاف "أبناؤنا محترفون ويفهمون المسؤولية الملقاة عليهم".

وأكمل "دعم الدولة ممثلة في وزارة الرياضة مستمر ونحن نتابع دورنا باستمرار كاتحاد الكرة".

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في السابعة مساء.

وإن فاز الفريق المصري سيضمن التأهل لكأس العالم مباشرة قبل آخر جولتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.