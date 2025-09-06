نبيل عماد: لهذا كنت أبدو متوترا بعد المباراة

أبدى نبيل عماد لاعب وسط منتخب مصر سعادته بالفوز على إثيوبيا في الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

وقال عماد في تصريحاته لقناة أون سبورت: "كنا في كامل تركيزنا لأننا نعرف أهمية مباراة اليوم".

وأضاف "ننتظر حسم الصعود لكأس العالم في المباراة المقبلة".

وعن سبب ظهوره متوترا بعد المباراة قال: "كنت أخوض تدريبات الركض بعد المباراة مباشرة".

وأكمل "كل لاعب يتشرف بتمثيل منتخب مصر ويلقي انتماءه وراء ظهره. نلتزم بتعليمات المدرب والفوز أهم ممن يلعب".

وأوضح " أهدرنا الكثير من الفرص في الشوط الأول والله كلل جهودنا بالفوز اليوم. كان يمكننا تحقيق نتيجة كبيرة".

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في السابعة مساء.

وإن فاز الفريق المصري سيضمن التأهل لكأس العالم مباشرة قبل آخر جولتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.