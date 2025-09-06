بسبب حادث دراجة.. لويس إنريكي يخضع لجراحة عاجلة

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 00:17

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

أعلن باريس سان جيرمان عن خضوع لويس إنريكي المدير الفني للفريق لعملية جراحية، لعلاج كسر في الترقوة.

وجاء بيان باريس كالتالي:

إثر حادث دراجة وقع الجمعة، تم نقل لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إلى الطوارئ وسيخضع لجراحة بسبب كسر في الترقوة.

باريس سان جيرمان يود التعبير عن دعمه الكامل للويس إنريكي ويتمنى له التعافي السريع.

النادي سيبلغ بالمزيد من المعلومات في أقرب وقت.

لويس إنريكي -55 عاما- يتولى قيادة باريس سان جيرمان منذ صيف 2023.

وحقق الدوري الفرنسي مرتين، ودوري الأبطال 2025 لأول مرة في تاريخ النادي.

إلى جانب كأس فرنسا مرتين، وكأس السوبر الفرنسي مرتين.

وهو النادي الثاني في مسيرته الذي حقق معه الألقاب، بعد برشلونة الذي فاز معه بدوري الأبطال قبل 10 أعوام.

