الفوز أمام بوركينا يكفي للمونديال.. مصر تفوز على إثيوبيا بثنائية صلاح ومرموش

يحتاج منتخب مصر للفوز أمام بوركينا فاسو ليضمن رسميا التأهل لكأس العالم 2026 عقب فوزه الثمين على إثيوبيا.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

وسجل محمد صلاح وعمر مرموش هدفي منتخب مصر من ركلتي جزاء بالدقيقتين 41 و45+2 من الشوط الأول.

منتخب مصر فاز على إثيوبيا ليصبح في رصيده 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية، وبوركينا فاسو أيضا انتصرت على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

منتخب مصر سيحل في الجولة الثامنة ضيفا على بوركينا فاسو، حينها الفوز يعني تأهل منتخب مصر رسميا للنهائيات.

أما في حالة الخسارة سيكون منتخب مصر في حاجة للفوز في آخر جولتين بشهر أكتوبر المقبل أمام جيبوتي ثم غينيا بيساو أو انتظار تعثر بوركينا من أجل حسم بطاقة التأهل نهائيا.



























































وصف المباراة

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط هجومي، وضاعت فرصة محققة في الدقيقة الرابعة بعد انفراد تام بالمرمى من عمر مرموش يسار منطقة الجزاء انهاه بتسديدة قوية أبعدها حارس منتخب إثيوبيا من يمين مرماه.

وضاعت فرصة جديدة بعد تمريرة طولية من محمد صلاح وصلت إلى تريزيجيه المنطلق يسار منطقة الجزاء فاستلم الأخير الكرة وسدد كرة قوية أمسك بها حارس اثيوبيا من يمين مرماه.

وحصل منتخب مصر على ركلة جزاء لمنتخب مصر بعد اعاقة من سليمان حامد لمحاولة مرور تريزيجيه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر من ركلة جزاء في الدقيقة 41.

ووصل محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى هدفه رقم 59 بقميص منتخب مصر.

ويفصل محمد صلاح 9 أهداف فقط ليصبح الهداف التاريخي للفراعنة بالتساوي مع حسام حسن.

وسجل حسام حسن 68 هدفا في تاريخ مشاركاته مع منتخب مصر.

وكان صلاح قد سجل هدفين مع منتخب مصر ولم يتم احتسابهما نظرا لأنهم بين مباراتين غير معتمدتين رسميا وكان ذلك أمام سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) في 2013.

وتعتبر مواجهة إثيوبيا المباراة رقم 103 لصلاح مع منتخب مصر لكن هناك مواجهتين غير معتمدتين رسميا أمام كل من سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) وزامبيا في 2013.

ولم تعتمد المباراتين كمباريات دولية بسبب عدم الاتفاق وإجراء أكثر من 7 تغييرات في المواجهتين.

video:1

محمد صلاح يفتتح التسجيل للمنتخب المصري من ركلة جزاء ⚽



مصر 1 × 0 إثيوبيا#تصفيات_أفريقيا_لكأس_العالم 2026#مصر_إثيوبيا | #SSC pic.twitter.com/ksnWKNKZMN — SSC (@ssc_sports) September 5, 2025

وحصل منتخب مصر على ركلة جزاء جديدة ترجمها عمر مرموش بنجاح للهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

الهدف هو سابع أهداف مهاجم مانشستر سيتي مع منتخب مصر، والأول منذ انتقاله لمانشستر سيتي.

وهو أيضا الهدف الثاني لمرموش مع مصر تحت قيادة المدرب الحالي حسام حسن.

وسبق وأن سجل مرموش أمام كاب فيردي في الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

video:2

عمر مرموش يضاعف النتيجة للمنتخب المصري من ركلة الجزاء ⚽



مصر 2 × 0 إثيوبيا#تصفيات_أفريقيا_لكأس_العالم 2026#مصر_إثيوبيا | #SSC pic.twitter.com/zfT2SMndpo — SSC (@ssc_sports) September 5, 2025

وكاد منتخب مصر أن يسجل الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو من على حدود منطقة الجزاء أبعدها حارس اثيوبيا من يسار مرماه فتابعها أسامة فيصل بتسديدة أبعدها مدافع اثيوبيا من على خط المرمى فتابعها تريزيجيه بتسديد من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.