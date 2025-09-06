الفوز أمام بوركينا يكفي للمونديال.. مصر تفوز على إثيوبيا بثنائية صلاح ومرموش

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 00:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر ضد إثيوبيا

يحتاج منتخب مصر للفوز أمام بوركينا فاسو ليضمن رسميا التأهل لكأس العالم 2026 عقب فوزه الثمين على إثيوبيا.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

وسجل محمد صلاح وعمر مرموش هدفي منتخب مصر من ركلتي جزاء بالدقيقتين 41 و45+2 من الشوط الأول.

منتخب مصر فاز على إثيوبيا ليصبح في رصيده 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية، وبوركينا فاسو أيضا انتصرت على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

منتخب مصر سيحل في الجولة الثامنة ضيفا على بوركينا فاسو، حينها الفوز يعني تأهل منتخب مصر رسميا للنهائيات.

أما في حالة الخسارة سيكون منتخب مصر في حاجة للفوز في آخر جولتين بشهر أكتوبر المقبل أمام جيبوتي ثم غينيا بيساو أو انتظار تعثر بوركينا من أجل حسم بطاقة التأهل نهائيا.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط هجومي، وضاعت فرصة محققة في الدقيقة الرابعة بعد انفراد تام بالمرمى من عمر مرموش يسار منطقة الجزاء انهاه بتسديدة قوية أبعدها حارس منتخب إثيوبيا من يمين مرماه.

وضاعت فرصة جديدة بعد تمريرة طولية من محمد صلاح وصلت إلى تريزيجيه المنطلق يسار منطقة الجزاء فاستلم الأخير الكرة وسدد كرة قوية أمسك بها حارس اثيوبيا من يمين مرماه.

وحصل منتخب مصر على ركلة جزاء لمنتخب مصر بعد اعاقة من سليمان حامد لمحاولة مرور تريزيجيه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر من ركلة جزاء في الدقيقة 41.

ووصل محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى هدفه رقم 59 بقميص منتخب مصر.

ويفصل محمد صلاح 9 أهداف فقط ليصبح الهداف التاريخي للفراعنة بالتساوي مع حسام حسن.

وسجل حسام حسن 68 هدفا في تاريخ مشاركاته مع منتخب مصر.

وكان صلاح قد سجل هدفين مع منتخب مصر ولم يتم احتسابهما نظرا لأنهم بين مباراتين غير معتمدتين رسميا وكان ذلك أمام سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) في 2013.

وتعتبر مواجهة إثيوبيا المباراة رقم 103 لصلاح مع منتخب مصر لكن هناك مواجهتين غير معتمدتين رسميا أمام كل من سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) وزامبيا في 2013.

ولم تعتمد المباراتين كمباريات دولية بسبب عدم الاتفاق وإجراء أكثر من 7 تغييرات في المواجهتين.

وحصل منتخب مصر على ركلة جزاء جديدة ترجمها عمر مرموش بنجاح للهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

الهدف هو سابع أهداف مهاجم مانشستر سيتي مع منتخب مصر، والأول منذ انتقاله لمانشستر سيتي.

وهو أيضا الهدف الثاني لمرموش مع مصر تحت قيادة المدرب الحالي حسام حسن.

وسبق وأن سجل مرموش أمام كاب فيردي في الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

وكاد منتخب مصر أن يسجل الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو من على حدود منطقة الجزاء أبعدها حارس اثيوبيا من يسار مرماه فتابعها أسامة فيصل بتسديدة أبعدها مدافع اثيوبيا من على خط المرمى فتابعها تريزيجيه بتسديد من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

منتخب مصر محمد صلاح عمر مرموش تصفيات كأس العالم
