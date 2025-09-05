السابع إجمالا والثاني تحت قيادة حسن.. مرموش ينهي توقفه عن التهديف مع مصر

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 23:17

كتب : FilGoal

كسر عمر مرموش نجم مانشستر سيتي فترة توقفه عن تسجيل الأهداف مع منتخب مصر.

جاء ذلك بالهدف الثاني أمام إثيوبيا ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وسجل مرموش هدفه في الدقيقة 45+2 من ركلة جزاء.

ويأتي ذلك بعد عدم تسجيله في آخر 5 مباريات لعبها مع المنتخب.

ولعب مرموش أمام موريتانيا مرتين وأمام بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا، ثم إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم، دون تسجيل.

الهدف هو سابع أهداف مهاجم مانشستر سيتي مع منتخب مصر، والأول منذ انتقاله لمانشستر سيتي.

وهو أيضا الهدف الثاني لمرموش مع مصر تحت قيادة المدرب الحالي حسام حسن.

وسبق وأن سجل مرموش أمام كاب فيردي في الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

