تحت أنظار صاحب الرقم.. 9 أهداف تفصل صلاح عن الهداف التاريخي لمنتخب مصر

وصل محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى هدفه رقم 59 بقميص منتخب مصر.

جاء ذلك أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم، حيث سجل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

ويفصل محمد صلاح 9 أهداف فقط ليصبح الهداف التاريخي للفراعنة بالتساوي مع حسام حسن.

وسجل حسام حسن 68 هدفا في تاريخ مشاركاته مع منتخب مصر.

وكان صلاح قد سجل هدفين مع منتخب مصر ولم يتم احتسابهما نظرا لأنهم بين مباراتين غير معتمدتين رسميا وكان ذلك أمام سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) في 2013.

وتعتبر مواجهة إثيوبيا المباراة رقم 103 لصلاح مع منتخب مصر لكن هناك مواجهتين غير معتمدتين رسميا أمام كل من سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) وزامبيا في 2013.

ولم تعتمد المباراتين كمباريات دولية بسبب عدم الاتفاق وإجراء أكثر من 7 تغييرات في المواجهتين.

ويأتي ترتيب هدافي منتخب مصر التاريخيين كالآتي:

1- حسام حسن 68 هدفا

2- محمد صلاح 59 هدفا

3- محمد أبو تريكة 38 هدفا

4- أحمد حسن 33 هدفا

5- عمرو زكي 29 هدفا

6- عماد متعب 28 هدفا

7- حسن الشاذلي 25 هدفا

8- أحمد الكأس 25 هدفا

9- محمود تريزيجيه 22 هدفا

10- جمال عبد الحميد 21 هدفا