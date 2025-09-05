تحت أنظار صاحب الرقم.. 9 أهداف تفصل صلاح عن الهداف التاريخي لمنتخب مصر

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح

وصل محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى هدفه رقم 59 بقميص منتخب مصر.

جاء ذلك أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم، حيث سجل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

ويفصل محمد صلاح 9 أهداف فقط ليصبح الهداف التاريخي للفراعنة بالتساوي مع حسام حسن.

أخبار متعلقة:
رسالة مؤثرة من صلاح لهارفي إليوت بعد رحيله قائمة ليفربول الأوروبية - تواجد صلاح واستبعاد كييزا قبل 8 مواجهات نارية صلاح يطالب بعدم التقليل من احترام لويس دياز وداروين نونيز

وسجل حسام حسن 68 هدفا في تاريخ مشاركاته مع منتخب مصر.

وكان صلاح قد سجل هدفين مع منتخب مصر ولم يتم احتسابهما نظرا لأنهم بين مباراتين غير معتمدتين رسميا وكان ذلك أمام سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) في 2013.

وتعتبر مواجهة إثيوبيا المباراة رقم 103 لصلاح مع منتخب مصر لكن هناك مواجهتين غير معتمدتين رسميا أمام كل من سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) وزامبيا في 2013.

ولم تعتمد المباراتين كمباريات دولية بسبب عدم الاتفاق وإجراء أكثر من 7 تغييرات في المواجهتين.

ويأتي ترتيب هدافي منتخب مصر التاريخيين كالآتي:

1- حسام حسن 68 هدفا

2- محمد صلاح 59 هدفا

3- محمد أبو تريكة 38 هدفا

4- أحمد حسن 33 هدفا

5- عمرو زكي 29 هدفا

6- عماد متعب 28 هدفا

7- حسن الشاذلي 25 هدفا

8- أحمد الكأس 25 هدفا

9- محمود تريزيجيه 22 هدفا

10- جمال عبد الحميد 21 هدفا

محمد صلاح منتخب مصر
نرشح لكم
سيناريوهات موقعة واجادوجو.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم وزير الرياضة: هذا ما أسعدني بعد خروج صلاح ومرموش محمود صابر: الرطوبة أفسدت الأجواء.. وهذا ما قاله لي حسام حسن تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة مؤتمر حسام حسن - عن إمكانية تحقيق صلاح لرقم الهداف.. وتسديد مرموش وسبب استدعاء عطية مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا أبو ريدة: منتخب مصر وضع قدما في كأس العالم.. واللاعبون يدركون قدر المسؤولية نبيل عماد: لهذا كنت أبدو متوترا بعد المباراة
أخر الأخبار
سيناريوهات موقعة واجادوجو.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 3 دقيقة | منتخب مصر
وزير الرياضة: هذا ما أسعدني بعد خروج صلاح ومرموش 18 دقيقة | منتخب مصر
محمود صابر: الرطوبة أفسدت الأجواء.. وهذا ما قاله لي حسام حسن 20 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة 22 دقيقة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: هذا سبب غياب إمام عاشور.. ومصر تأهلت لكأس العالم 3 مرات فقط 26 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر حسام حسن - عن إمكانية تحقيق صلاح لرقم الهداف.. وتسديد مرموش وسبب استدعاء عطية 30 دقيقة | منتخب مصر
الثالثة تواليا .. المغرب أول المتأهلين من إفريقيا إلى كأس العالم 2026 33 دقيقة | الوطن العربي
مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 46 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512835/تحت-أنظار-صاحب-الرقم-9-أهداف-تفصل-صلاح-عن-الهداف-التاريخي-لمنتخب-مصر