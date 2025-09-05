بعد صراع مع تشيلسي.. اتحاد جدة يتعاقد مع موهبة سبورتنج براجا
الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 22:34
كتب : FilGoal
أتم نادي اتحاد جدة إجراءات التعاقد مع الواعد روجر فيرنانديز قادما من سبورتنج براجا البرتغالي.
روجر فيرنانديز
النادي : سبورتنج براجا
وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي حتى يوم 10 سبتمبر المقبل.
وأعلن نادي الاتحاد اليوم الجمعة تعاقده بشكل رسمي مع روجر فيرنانديز.
✍️ البرتغالي روجر فيرنانديز في كتيبة النمور 🐅#صيفية_العميد #اتحادنا_واحد pic.twitter.com/Q1Qi6aObzy— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 5, 2025
وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن اتحاد جدة ضم روجر فيرنانديز مقابل 35 مليون يورو.
وذكرت التقارير أن اتحاد جدة سيدفع 33 مليون يورو كمبلغ ثابت ومليونا يورو كمتغيرات.
وأوضحت التقارير ذاتها أن صاحب الـ20 عاما كان محط أنظار تشيلسي ونوتنجهام فورست قبل أن يتم الاتحاد الاتفاق بشأن ضمه.
فيرنانديز بدأ مسيرته مع سبورتنج براجا بعمر 16 عاما، وخاض أولى مبارياته مع الفريق الأول للنادي البرتغالي في موسم 2021-2022.
ولعب فيرنانديز 59 مباراة مع سبورتنج براجا وسجل 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.