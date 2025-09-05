انتهت في تصفيات كأس العالم - مصر (2)- (0) إثيوبيا.. 3 نقاط ثمينة

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 21:41

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مصر ضد إثيوبيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد إثيوبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر على استاد القاهرة ضيفه إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات المونديال.

لمتابعة مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
تشكيل إثيوبيا - ثلاثي يقود الهجوم أمام منتخب مصر مجموعة مصر – بمشاركة سيمبوري وبلاتي.. بوركينا فاسو تكتسح جيبوتي بخماسية تشكيل منتخب مصر - صلاح ومرموش يقودان الهجوم أمام إثيوبيا.. وزيزو أساسي للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق80 هدف محقق يضيع للمنتخب المصري عن طريق إبراهيم عادل

ق57 تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو من على حدود منطقة الجزاء ابعدها حارس اثيوبيا من يسار مرماه فتابعها أسامة فيصل بتسديدة ابعدها مدافع اثيوبيا من على خط المرمى فتابعها تريزيجيه بتسديد من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45+2 عمر مرموش يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق41 محمد صلاح يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر من ركلة جزاء.

ق39 ركلة جزاء لمنتخب مصر بعد اعاقة من سليمان حامد لمحاولة مرور تريزيجيه داخل منطقة الجزاء.

ق8 تمريرة طولية من محمد صلاح وصلت إلى تريزيجيه المنطلق يسار منطقة الجزاء فاستلم الأخير الكرة وسدد كرة قوية أمسك بها حارس اثيوبيا من يمين مرماه.

ق4 انفراد تام بالمرمى من عمر مرموش يسار منطقة الجزاء انهاه بتسديدة قوية ابعدها حارس منتخب اثيوبيا من يمين مرماه.

انطلاق المباراة

منتخب مصر منتخب إثيوبيا تصفيات كاس العالم
نرشح لكم
سيناريوهات موقعة واجادوجو.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم وزير الرياضة: هذا ما أسعدني بعد خروج صلاح ومرموش محمود صابر: الرطوبة أفسدت الأجواء.. وهذا ما قاله لي حسام حسن تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة إبراهيم حسن: هذا سبب غياب إمام عاشور.. ومصر تأهلت لكأس العالم 3 مرات فقط مؤتمر حسام حسن - عن إمكانية تحقيق صلاح لرقم الهداف.. وتسديد مرموش وسبب استدعاء عطية مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا أبو ريدة: منتخب مصر وضع قدما في كأس العالم.. واللاعبون يدركون قدر المسؤولية
أخر الأخبار
سيناريوهات موقعة واجادوجو.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم دقيقة | منتخب مصر
وزير الرياضة: هذا ما أسعدني بعد خروج صلاح ومرموش 16 دقيقة | منتخب مصر
محمود صابر: الرطوبة أفسدت الأجواء.. وهذا ما قاله لي حسام حسن 18 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة 20 دقيقة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: هذا سبب غياب إمام عاشور.. ومصر تأهلت لكأس العالم 3 مرات فقط 25 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر حسام حسن - عن إمكانية تحقيق صلاح لرقم الهداف.. وتسديد مرموش وسبب استدعاء عطية 29 دقيقة | منتخب مصر
الثالثة تواليا .. المغرب أول المتأهلين من إفريقيا إلى كأس العالم 2026 31 دقيقة | الوطن العربي
مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 44 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512833/انتهت-في-تصفيات-كأس-العالم-مصر-2-0-إثيوبيا-3-نقاط-ثمينة