انتهت في تصفيات كأس العالم - مصر (2)- (0) إثيوبيا.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد إثيوبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر على استاد القاهرة ضيفه إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات المونديال.

لمتابعة مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم دقيقة بدقيقة من هنا.

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق80 هدف محقق يضيع للمنتخب المصري عن طريق إبراهيم عادل

ق57 تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو من على حدود منطقة الجزاء ابعدها حارس اثيوبيا من يسار مرماه فتابعها أسامة فيصل بتسديدة ابعدها مدافع اثيوبيا من على خط المرمى فتابعها تريزيجيه بتسديد من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45+2 عمر مرموش يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق41 محمد صلاح يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر من ركلة جزاء.

ق39 ركلة جزاء لمنتخب مصر بعد اعاقة من سليمان حامد لمحاولة مرور تريزيجيه داخل منطقة الجزاء.

ق8 تمريرة طولية من محمد صلاح وصلت إلى تريزيجيه المنطلق يسار منطقة الجزاء فاستلم الأخير الكرة وسدد كرة قوية أمسك بها حارس اثيوبيا من يمين مرماه.

ق4 انفراد تام بالمرمى من عمر مرموش يسار منطقة الجزاء انهاه بتسديدة قوية ابعدها حارس منتخب اثيوبيا من يمين مرماه.

انطلاق المباراة